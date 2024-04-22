مصرع وإصابة 3 في حادث انقلاب دراجة نارية بالفيوم

لقى شخص مصرعه، وأصيب 2 آخرين في حادث انقلاب دراجة نارية بطريق الفيوم سنورس الزراعي، بمدخل أبو عيطة، اتجاه الفيوم، بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفي، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم بلاغ من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى ومصابين بطريق الفيوم سنورس الزراعي، عند ميدان ابو عيطه بدائرة المركز .

وعلى الفور انتقال رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص، تبين وقوع الحادث انقلاب دراجة نارية "موتسيكل".

نتج عن ذلك، وفاة قائد الدراجة ويدعي" شعبان .م .ب " إصابة اثنين مرافقي قائد الدراجه ، تم نقل المتوفى والمصابين إلى مستشفى سنورس المركزي.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن لدفنه في مقابر اسرته في الفيوم.