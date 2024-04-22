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الإثنين 22 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

وزيرة التضامن ومحافظ أسوان يلتقان أصحاب المحال المتضررين من حريق المول التجاري

القباح ومحافظ أسوان
القباح ومحافظ أسوان مع أصحاب المحال التجارية
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أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان لأصحاب 63 محلا بمول تجاري بوسط المدينة ، والذى تعرض لحريق منذ أيام علي أن الوزارة والمحافظة لن تتركهم وقد قامت وزيرة التضامن الإجتماعى ومحافظ أسوان ببث روح الطمأنينة لهم .

جاء ذلك أثناء الزيارة التى جاءت بناء على طلب المحافظ حيث تم التأكيد خلالها التأكيد على تقديم كافة أوجه الرعاية ، والتعويضات المناسبة ، لأصحاب المحال ، وأيضاً للعاملين فيها لتحقيق الاستقرار المعيشى والأسرى لهم ، فضلاً عن التواصل مع المحامى العام ، والتنسيق مع أصحاب قطعة الأرض المقام عليها المعرض ليتم إعادة تأهيله مرة أخرى ، ورفع كفاءته على الوجه الأكمل حتى يتسنى إعادة الحياة للمعرض للعمل من جديد .

وقدم أصحاب المحال التجارية شكرهم لوزيرة التضامن الاجتماعى ولمحافظ أسوان على إهتمامهم لزيارة موقع الحريق ، وتواجد المحافظ بينهم ومعهم منذ لحظة وقوع هذا الحريق ، مؤكدين على أن ذلك يعكس مدى رعاية أجهزة الدولة المصرية بأبنائها فى كل مكان .

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الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أصحاب 63 محل تجارى بمول فيله أخبار محافظة أسوان