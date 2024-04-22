وزيرة التضامن ومحافظ أسوان يلتقان أصحاب المحال المتضررين من حريق المول التجاري

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان لأصحاب 63 محلا بمول تجاري بوسط المدينة ، والذى تعرض لحريق منذ أيام علي أن الوزارة والمحافظة لن تتركهم وقد قامت وزيرة التضامن الإجتماعى ومحافظ أسوان ببث روح الطمأنينة لهم .

جاء ذلك أثناء الزيارة التى جاءت بناء على طلب المحافظ حيث تم التأكيد خلالها التأكيد على تقديم كافة أوجه الرعاية ، والتعويضات المناسبة ، لأصحاب المحال ، وأيضاً للعاملين فيها لتحقيق الاستقرار المعيشى والأسرى لهم ، فضلاً عن التواصل مع المحامى العام ، والتنسيق مع أصحاب قطعة الأرض المقام عليها المعرض ليتم إعادة تأهيله مرة أخرى ، ورفع كفاءته على الوجه الأكمل حتى يتسنى إعادة الحياة للمعرض للعمل من جديد .

وقدم أصحاب المحال التجارية شكرهم لوزيرة التضامن الاجتماعى ولمحافظ أسوان على إهتمامهم لزيارة موقع الحريق ، وتواجد المحافظ بينهم ومعهم منذ لحظة وقوع هذا الحريق ، مؤكدين على أن ذلك يعكس مدى رعاية أجهزة الدولة المصرية بأبنائها فى كل مكان .

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