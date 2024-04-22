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الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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وزير الشباب يلتقي مجلس إدارة اتحاد تنظيم الكيانات الشبابية

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي الالتقاء بمجلس ادارة اتحاد تنظيم الكيانات الشبابية وذلك عقب إعلان الوزارة عن التشكيل الجديد للمجلس في اول تشكيل وانتخابات تجري له والتي قامت الوزارة بالإعلان عن نتائجها امس الأحد  وأقيمت  فعاليتها بمركز الابتكار والتعليم بالجزيرة. 
واثني وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي علي خروج الانتخابات بصورة جيدة وذات شفافية كما اثني علي حرص الشباب وإصرارهم علي خروج المجلس الجديد الي النور. 
واضاف صبحي أننا منذ بداية ٢٠١٨ كان لدينا رؤية متخصصة وهو ما تحقق وتبدل الحال من نزوح للشباب الي إقبالهم وهو ما رأيناه جميعا خلال الانتخابات الأخيرة وأصبح للشباب مجلس منتخب وكيان شبابي كبير يمثل الكثير من الشباب المصري بمختلف محافظات مصر وبفضل الله ودعم من القيادة السياسية الواعية.

وضمّت الانتخابات ٣٧ كيانًا شبابياً من مختلف محافظات الجمهورية، وجاء تشكيل مجلس إدارة إتحاد تنظيم الكيانات الشبابية بعد اعلان النتائج كالتالي:
عبد المنعم إبراهيم حسن رئيساً، فاطمة عبد العزيز محمود نائباً، محمد المعداوي عبد الرازق أميناً للصندوق، إسلام طاهر أحمد عضوا فوق السن، محمد جمال مكرم عضوا تحت السن، محمد عصام عشري عضوا تحت السن، محمد سمير مليجي عضوا تحت السن، كريم أحمد جابر عضوا تحت السن.
حضر اللقاء لفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة .

 

وزير الشباب الكيانات الشبابية اشرف صبحي تنظيم الكيانات الشبابية احمد محمدي