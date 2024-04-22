منظمة العمل الدولية: العمال معرضون لمخاطر نتيجة تغير المناخ

أفادت منظمة العمل الدولية، الاثنين، بأن أكثر من 70 بالمئة من القوى العاملة حول العالم عُرضة لمخاطر متعلقة بتغير المناخ الذي يتسبب في وفاة مئات الآلاف سنويا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.

وحثت المنظمة الحكومات على التحرك، مع ارتفاع عدد المتأثرين بمخاطر تغير المناخ، والعمال لا سيما الفئات الأفقر حول العالم، أكثر عُرضة من بين السكان عامة لمخاطر الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحر والجفاف وحرائق الغابات والأعاصير كونهم أول من يتعرض لها، أو يتعرضون لها لفترات أطول وبكثافة أعلى.

وذكرت منظمة العمل الدولية في تقرير أن الحكومات وأصحاب العمل يكافحون لحماية العاملين مع تسارع التغير المناخي.

وأوضح التقرير الذي يحمل عنوان "ضمان السلامة والصحة في العمل في مناخ متغير" في استنتاجاته أن "عددا هائلا من العمال يتعرضون بالفعل للمخاطر المتعلقة بتغير المناخ في مكان العمل، ومن المرجح أن تزداد هذه الأرقام سوءا".