المنشاوي يتفقد جامعة أسيوط الأهلية المجهزة وفقاً للمواصفات الدولية

أجرى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والمفروض بتيسير أعمال الجامعة الأهلية، اليوم الإثنين 22 من أبريل 2024، جولة تفقدية داخل الحرم الجامعي لجامعة أسيوط الأهلية بمدينة أسيوط الجديدة؛ لمتابعة سير العملية التعليمية.

واطمأن الدكتور المنشاوي، خلال جولته؛ على انتظام الدراسة بالقاعات، والتي تم تجهيزها؛ وفقاً لأحدث المواصفات، والمعايير الدولية.

واستمع الدكتور المنشاوي، خلال جولته؛ إلى عرض من الدكتور نوبى محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية عن المستجدات، وأعمال التجهيزات المتبقية، في ظل جاهزية ‏مقومات البنية الأساسية المعلوماتية، والتجهيزات الفنية؛ وفقا للمواصفات المتفق عليها، والتي تتناسب مع الاحتياجات الوظيفية، والتعليمية للبرامج التعليمية التي يتم تقديمها بها.

وتفقد الدكتور المنشاوي؛ مبنى القطاع الهندسي، والتقى بعدد من طلاب الفرقة الثانية من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي خلال محاضراتهم الدراسية، وتفقد مبنى ورش الهندسة 1و2، الجاري تجهيزه بأحدث المعدات، والماكينات في مختلف تخصصات، وأقسام كلية الهندسة؛ لدعم العملية التعليمية، وتوفير فرص للتدريب العملي للطلاب، كما تفقد مسرح الجامعة الأهلية، والمزود بأحدث أجهزة الصوت، والإضاءة، والديكور، إلى جانب تزويده بشاشة ضخمة؛ ليلائم تنظيم كافة الاحتفالات، والفاعليات، وتضمنت الزيارة، جولة موسعة بالمبنى الإداري للجامعة الأهلية؛ للوقوف على العمل الجاري ببعض الإدارات المختصة؛ بتقديم الخدمات الإدارية بالجامعة، والتي تقدم خدماتها لرعاية 3500 طالب، وطالبة من الدارسين بكليات الجامعة الأهلية السبعة، وهي كليات: الطب، وطب الأسنان، والصيدلة والبحوث الدوائية، وكلية الهندسة والعلوم التطبيقية، و العلوم الإدارية والمالية، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والألسن واللغات التطبيقية؛ حيث تقدم كليات الجامعة الأهلية 16 برنامجاً دراسياً يتم تقديمها بنظام الساعات المعتمدة، والتي تتنوع تخصصاتها ما بين علمية، ونظرية.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته، الدكتورة رحاب الداخلي المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، والأستاذ مصطفى حسن أمين عام الجامعة، والأستاذ وائل محمود المشرف على التعاقدات والاحتياجات، والمهندسة غادة عزالدين المشرف على الشئون الهندسية، والدكتورة جيهان درويش المشرف العام على شئون التعليم والطلاب بالجامعة الأهلية، ولفيف من القيادات الإدارية من القائمين على العمل بالجامعة الأهلية.

