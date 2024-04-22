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الإثنين 22 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

إدارة الصف التعليمية تستقبل وفدا من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية
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استقبلت اليوم الاثنين، إدارة الصف التعليمية وفد التنمية والنشء من مديرية الشباب والرياضية بالجيزة، بحضور محمد ماجد فصيح، مدير عام ادارة الشباب والرياضية بالصف، وإيزيس مسعود، مدير عام الإدارة، وأحمد عامر، اخصائي رياضي إدارة تنميه النشئ، واحمد عادل، اخصائي رياضي إدارة تنميه النشئ بمديريه الشباب والرياضية بالجيزة.

جاء ذلك فى  ضوء بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضية، وتهدف الزيارة إلى إقامة أكبر قافلة للأنشطة المتنوعة للناشئين تحت سن ١٨ عاما، بالإضافة إلى ورش رسم مسرح عرائس، وندوات توعيه وصحية عن مخاطر الإدمان وكيفية الحماية منه للاطفال والنشأين، وعروض رياضيه مختلفه، ووصول الخدمات والأنشطة المختلفه لجميع قري مركز الصف تحت رعاية مبادرة حياة كريمة.

واختار مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، مدرسة الأخصاص الابتدائية لتنفيذ المشروع بعد انتهاء امتحانات نهايه العام، حيث المستهدف هو  ٣٥٠ طليعا من أبناء إدارة الصف.

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