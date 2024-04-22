وزيرتا التضامن والتعاون الدولي تشهدان دورة تدريبية ببرنامج "وعي" بأسوان

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والسفير كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، وأليساندرو فراكاسيتي ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، إحدي الدورات التدريبية للرائدات الاجتماعيات بمحافظة أسوان على أدوات منهج برنامج "وعي للتنمية المجتمعية .

وعقدت وزيرة التضامن الاجتماعي والسادة الحضور نقاشا مع الرائدات الاجتماعيات على القضايا الرئيسية المدرجة بالتدريب، بالإضافة إلى استمارة برنامج وعي للتنمية المجتمعية التي يتم التدريب عليها في إطار تنفيذ مرصد "وعى" للتنمية المجتمعية .

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، قامت الوزارة من خلال الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة بزيادة عدد الرائدات الاجتماعيات إلى 15,000 رائدة اجتماعية، معبرة عن تقديرها للدور المهم والكبير الذي تقوم به الرائدات الاجتماعيات في التواصل مع الفئات والأسر المستهدفة من برامج وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يقمن برفع وعى الأسر بأهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تستهدفها الوزارة من خلال أنشطة وحملات برنامج"وعى" للتنمية المجتمعية .

وأضافت القباج أنه يتم تعريف وإحالة الأسر إلى الخدمات المختلفة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوحدات الاجتماعية، وذلك بهدف إخراجهم من دوائر الفقر والعوز والعنف، وتمكينهم اجتماعياً واقتصادياً، بالإضافة إلى رصد ومتابعة درجات الوعى المجتمعي لدى الأسر الأولى بالرعاية وأهم الاتجاهات والسلوكيات والممارسات الاجتماعية والاقتصادية لهم بشكل منتظم من خلال مرصد "وعى" للتنمية الإجتماعية .

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم إطلاق مرصد وعي للتنمية المجتمعية والخطة التنفيذية لبناء قدرات الرائدات الاجتماعيات في مجالي الدعوة وكسب التأييد وتنفيذ البحوث الاجتماعية في ديسمبر 2023 بحضور الشركاء من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمات المجتمع المدني الشريكة .

مشيرة إلى أن الرائدات الاجتماعيات هن سفراء وزارة التضامن الاجتماعى لإيصال رسائل وقضايا التضامن إلى المجتمع، ولتوصيل صوت المجتمع للوزارة وهن جنود الوزارة فى الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعى .

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