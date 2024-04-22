رئيس جامعة المنوفية يرأس إجتماع لجنة المنشآت الجامعية لشهر أبريل

ترأس الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، جلسة لجنة المنشآت الجامعية لشهر أبريل ٢٠٢٤، بحضور اعضاء اللجنة الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن عبدالحميد المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، ومدير مركز الاستشارات الهندسية، وعمداء الكليات المعنيين، و مديري عموم الشئون الهندسية والصيانة والشئون المالية والقانونية والتخطيط والمتابعة والاحتياجات.

استهل الدكتور أحمد القاصد، الإجتماع بتوجيه التهنئة لأعضاء اللجنة ومنسوبي الجامعة والشعب المصري بعيد تحرير سيناء وعيد العمال داعيا الله أن يديم علي مصر وشعبها الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

واكد رئيس جامعة المنوفية، على ضروره تضافر الجهود للنهوض بالجامعة ووضع خطة ورؤية واضحة لسرعة إنجاز المشروعات واستغلال الموارد الخاصة بالجامعة الاستغلال الأمثل، ووضع آلية للمتابعة والتنفيذ تضمن تحقيق النتائج المرضية باعلي جودة وتشكيل لجنة لإدارة المشروعات بشكل مؤسس لضبط الأداء، مشيرا إلي عقده اجتماعات بالقائمين علي المشروعات بالجامعة والشركات المنفذة للانتهاء من الاعتمادات المطلوبة وسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات.

وفي سياق متصل، عقد الدكتور أحمد القاصد، إجتماع مع مسؤلي شركة العبد للمقاولات لمتابعة ماتم تنفيذه من المشروعات المسندة إليها.

ووجه رئيس الجامعة، الشكر لنواب رئيس الجامعة وعميد كلية الطب والإدارة الهندسية علي مابذلوه من جهد لإنجاز مشروعات الجامعة و إزالة اي عقبات بمنشات الجامعة.

واشار الدكتور أحمد القاصد، إلي أن اللجنة استعرضت تقرير الإدارة العامة للشئون الهندسية عن الموقف التنفيذى للمشروعات الجاري العمل بها والمدرجة بخطة الجامعة، ونسبة الإنجاز في كل مشروع، والموقف المالى لها .

كما ناقش رئيس الجامعة خلال الإجتماع مع أعضاء اللجنة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى العمل بها ومنها استكمال تعلية مدخل كلية الطب والموقع العام وتعلية مستشفى الطوارئ، ومبنى العيادات الخارجية، وإستكمال مبني كلية طب الأسنان والعيادات الخارجية بها، والمكتبة المركزية بكلية الصيدلة والمدرجات، ومباني المدرجات ببعض الكليات ومبنى الصالات متعددة الأغراض بالتربية، وصيانة المعهد الفنى للتمريض، وتطوير المبني الإداري بالجامعة وتطوير الموقع العام للمجمع النظرى.

واستعرض الدكتور أحمد القاصد، الموقف التنفيذى لجامعة المنوفية الأهلية ونسبة الإنجاز حتى الآن، و نقل أصول وملكية أرض الجامعة بمدينة السادات مساحة 200 فدان، كما تابعت اللجنة الإجراءات التي تم اتخاذها لإنشاء المدينة الطبية ومبني معهد الأورام ، ومبني مدينة طلاب كلية الهندسة .

كما استعرض رئيس الجامعة، خلال اللجنة الموقف التنفيذى لأعمال الصيانات بالكليات ووحدات الجامعة المختلفة وأعمال الاحلال والتطوير والترميمات.