تأجيل محاكمة 3 أشخاص في قتل شاب انتقاما منه في القاهرة

اجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة3 أشخاص، قتلوا شاب خلال مشاجرة نشبت بينهما وذلك انتقاما منه لجلسة 19مايو المقبل.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن 3متهين قتلوا شاب لينتقموا منه بسبب خلافات بينهما .

واوضحت التحقيقات أن المتهمين قتلوا المجني عليه غير سبق إصرار أو ترصد على إثر مشاجرة نشبت بين المجني عليه والمتهم الأول وخرج المتهم الثاني سلاح أبيض من طيات ملابسه «نصل معدني»، واتفق مع المتهمين على قتل المجني عليه وما ان ظفرا به حتى تعدوا عليه بطعنه صدره أدت لوفاته في الحال

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من أحدي المستشفيات بوصول المجني عليه جثة هامدة وبانتقال لمحل البلاغ وعمل للتحريات اللأزمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .