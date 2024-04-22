جامعة الفيوم: تكريم 1200 طالب خلال احتفالية عيد العلم السادس عشر

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، فعاليات احتفالية الجامعة بعيد العلم السادس عشر.

صرح “حتاته” أن احتفالية عيد العلم تعد ردًا للجميل والعطاء والوفاء لجميع أبناء ومنتسبي جامعة الفيوم، والكوادر من العلماء والإداريين، وتكريم المجتهدين والمتميزين من أعضاء هيئة التدريس من خلال ما يقومون به من نشر علمي ورسائل ماجستير ودكتوراه، وكذلك تكريمًا للإداريين الراغبين في مواصلة التحصيل العلمي وتطوير الذات والاجتهاد.

وأشار إلى أن جامعة الفيوم تسعى إلى تحقيق الارتقاء المستمر من خلال إخلاص القائمين على كافة قطاعاتها وإداراتها والعمل بروح الجماعة للدفع بالجامعة إلى الأمام والنجاح والتميز.

وأضاف الدكتور محمد فاروق الخبيري أن الاحتفاء بالعلم من أهم ما تقدمه الجامعات لتكريم العلماء الذين هم أصحاب الجهد الحقيقي والعمل الدؤوب، من أجل إنتاج دراسات أكاديمية وبحوث علمية قادرة على إفادة المجتمع ومعالجة مشكلاته وتلبية احتياجات أفراده.

وأوضح الدعرفة صبري حسن أن جامعة الفيوم تحرص كل عام على التعبير عن شكرها وامتنانها لكافة منتسبيها من الأكاديميين والإداريين من خلال عيد العلم الذي يعتبر من التقاليد الجيدة والمحمودة.

وصرح أن قطاع شئون الدراسات العليا والبحوث استطاع خلال العام الحالي فحص ومتابعة ومراجعة عدد ٧٣٦ بحثًا، تم تكريم ٥٨٢ بحثًا منها، ذات معامل التأثير الأعلى ، معلنا أن جامعة الفيوم استطاعت خلال الفترة القليلة الماضية من تحقيق عدد من التصنيفات المتقدمة على المستوى الدولي وخاصة بعد نشر عدد من البحوث في مجالات الفيزياء وعلم الحيوان في مجلة (NATURE)، وكذلك زيادة أعداد أعضاء هيئة التدريس الذين ساهموا في ظهور اسم جامعة الفيوم بقائمة أفضل ٢ % من العلماء الأكثر استشهادا وفقا للدراسة التي أجراها باحثون من جامعة ستانفورد.