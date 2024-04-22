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الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

مهرجان القاهرة السينمائي يعلن عن موعد إقامة دورته الـ 45

مهرجان القاهرة السينمائي
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
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قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى برئاسه الفنان الكبير حسين فهمى ، إقامه الدورة ال 45 وذلك فى الفترة من 13 وحتى 22 نوفمبر 2024 بدار الأوبرا المصرية .
وكان قد تم تأجيل إقامه هذه الدورة العام الماضى  بقرار من وزيرة الثقافة نيفين الكيلانى وذلك على أثر الأحداث التى اندلعت بقطاع غزة .
كما استقرت إدارة المهرجان على التشكيل الجديد للمكتب الفنى فى دورته ال 45 وعلى رأسه الناقد السينمائى عصام زكريا مديرالمهرجان .
عصام زكريا هو ناقد سينمائى وباحث و مترجم له العديد من الكتب السينمائية ،كما عمل فى عده مناصب مختلفه على مدار دورات المهرجان وله العديد من الكتب التى كانت ضمن اصدارات المهرجان.
تولى زكريا عده مناصب منها رئيس مهرجان الاسماعيلية للافلام التسجيلية و القصيرة منذ عام 2017.
من ناحية اخرى ، فقد تقرر فتح باب التسجيل للأفلام الراغبة فى المشاركه بالدورة ال 45 من جميع أنحاء العالم  من 1 مايو و حتى موعد اقصاه  1 أغسطس المقبل و ذلك عبر الموقع الرسمى للمهرجان: www.ciff.org.eg
يعد مهرجان القاهرة السينمائى الدولى ،أحد أعرق المهرجانات فى العالم العربى وإفريقيا  وينفرد بكونه الوحيد فى المنطقة العربية والافريقية المسجل ضمن الفئة A بالاتحاد الدولى للمنتجين بفرنسا FIAPF.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حسين فهمي عصام زكريا