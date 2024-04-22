رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد فعاليات الملتقى المهني لكلية الصيدلة بالجامعة

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، انطلاق فعاليات الملتقى المهني لكلية الصيدلة بالجامعة، اليوم الاثنين الموافق 22/4/2024، والذي تستمر فعالياته لمدة ثلاثة ايام، بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور اماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي ابو شوشة، نائب رئيس الجامعة الاسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رمضان الدوماني عميد كلية الصيدلة، والدكتور طه اسماعيل عميد كلية الطب البشري، ووكلاء كلية الصيدلة.

وخلال كلمته، أشاد رئيس الجامعة، بالملتقي من حيث دوره في خلق عمل طلابي متميز مبني علي الوعي والثقافة لدى شباب الجامعة والتي هي مصدر الإبداع، وعبر عن امتنانه لفاعلية دور الصيادلة داخل المجتمع؛ حيث إن النظرة المجتمعية لمهنة الصيدلة تحمل كل التقدير والاحترام للجهد المبذول في خدمة القطاع الصحي.

وأضاف دسوقي، أن المؤتمر العلمي المهني لكلية الصيدلة يمثل فرصة لتلاقي أطراف العمل الصيدلي، مع خريجي وطلاب كليات الصيدلة، لافتاً الي أن المؤتمر من شأنه إعادة رسم الخريطة الصيدلية بعد ظهور العديد من مجالات العمل الصيدلي، والتي تحتاج إلى آلاف الصيادلة سنويًا، شريطة تأهيلهم بشكل جيد للالتحاق بتلك الفرص، متمنياً أن يكون الملتقى العلمي المهني لكلية الصيدلة بالجامعة، هو أكبر مظلة يلتقي تحتها أطراف الخدمة الصيدلية والصحية في مصر، وبناء شراكات مع الكيانات الصحية المختلفة، لدعم الخطة الاستراتيجية للقيادة السياسية، ورؤية مصر للتنمية المستدامة مصر 2030، لإمداد طالب وخريج الصيدلة بكل ما هو جديد في مجاله، وسد الفجوة بين التعلم والتطبيق.

وفي نفس السياق أكدت الدكتورة اماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على أهمية إقامة تلك الملتقيات داخل الكليات المختلفة بالجامعة والتي تهدف إلي تعميق العلاقة بين الطلاب والخريجين والاستفادة من خبراتهم، مضيفة، أن الجامعة تعمل دائماً على توفير كافة الإمكانيات اللازمة حتى تؤدي كلية الصيدلة رسالتها على أكمل وجه، ولخدمة المنظومة الطبية، وهناك اهتمام كبير بالأنشطة الطلابية التي تنعكس بشكل واضح على صقل خبراتهم وتوسع مداركهم وتنمي روح الابتكار والابداع لديهم وتتيح لهم فرص التفاعل مع الأخرين داخل وخارج الجامعة، مؤكدةً حرص الجامعة على تقديم كل أوجه الدعم للطلاب المتميزين سواء في المجال العلمي أو في مجال الأنشطة.

من جهته، أكد الدكتور رمضان الدوماني عميد كلية الصيدلة، أن الملتقي يهدف إلى توفير أكبر عدد من الفرص الوظيفية بمختلف المجالات لخريجي كليات الصيدلة، وإتاحة التواصل المباشر بين الطلاب وحديثي التخرج بمختلف جهات التوظيف، وتوفير فرصة للكيانات المستحدثة بالقطاع الطبي المصري للإعلان عن نشاطاتها واحتياجاتها من الخريجين.