سيناء تحتفل بعيدها القومي الـ 42.. مركز الفنون يكثف تدريباته استعدادًا للاحتفالات

شهد إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، فعاليات تدريبية مكثفة في مركز الفنون التابع لإدارة تنمية النشء، وذلك استعدادًا للاحتفال بالعيد القومي الـ 42 للمحافظة، والذي يصادف يوم 25 أبريل الجاري.

وتأتي هذه الفعاليات بتوجيهات من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إيمانًا منهما بأهمية دور الشباب في نهضة المحافظة وتعزيز قيم الوطنية والانتماء.

وأكد وكيل شباب شمال سيناء، على اهتمام القيادة السياسية ووزارة الشباب والرياضة بالمحافظات الحدودية، خاصة بمحافظة شمال سيناء، وذلك في جميع القطاعات، مع إيلاء قطاع الشباب والرياضة اهتمامًا خاصًا.

وأشار عبد الوهاب إلى أن الدولة المصرية وضعت خلال الفترة القادمة رؤية متكاملة لتنمية سيناء، والتي تظل على رأس أولويات القيادة السياسية باعتبارها قضية أمن قومي.

وتتضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومي لشمال سيناء العديد من العروض الفنية والثقافية والرياضية، والتي تهدف إلى إبراز إنجازات المحافظة في مختلف المجالات، وتعزيز روح التعاون والتلاحم بين أبناء سيناء.