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الإثنين 22 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

"القومي للمسرح" يعرض فيلم "شكرا.. أشرف عبد الغفور" بالمسرح القومي

الفنان الراحل أشرف
الفنان الراحل أشرف عبدالغفور
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يعرض المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، فيلما تسجيليا بعنوان "شكرا.. أشرف عبد الغفور"، وذلك خلال تكريم وتأبين اسم الفنان الراحل أشرف عبدالغفور؛ تقديم الإعلامية منى المراغي، وذلك في السابعة مساء بعد غد الأربعاء، الموافق ٢٤ أبريل الجاري، بالمسرح القومي في العتبة.

يستعرض الفيلم السيرة الذاتية والفنية للفنان الراحل أشرف عبدالغفور.

ويختتم التكريم بإهداء أسرة الفنان الكبير الراحل أشرف عبد الغفور؛ درع تذكاري وشهادة تقدير لرحلة العطاء الفنية للراحل أشرف عبد الغفور.

يأتي ذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال. 

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