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الإثنين 22 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

وزيرة التضامن ومحافظ أسوان يتفقدان موقع حريق مول "فلية"

نفين القباج وزيرة
نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
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تفقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال زيارتها لمحافظة أسوان، يرافقها اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مول "فيلة" التجاري بوسط المحافظة الذي شب حريق فيه خلال الأسبوع الماضي، وأتت  النيران على محتويات محلات المول، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء، وجارى حصر الخسائر فى الممتلكات .

وحرصت القباج، على لقاء أصحاب المحلات المتضررة داخل المول التجاري، مستمعة لطلباتهم، موجهة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة أسوان، بتقديم مساعدات عاجلة للعاملين المتضررين داخل المول.

وذلك لحين انتهاء الجهات المختصة من عمليات التحقيقات الجارية حول أسباب الحريق، وإعادة النظر فيما قد يحدث بالمكان مرة أخرى سواء من إعادة تأهيل أو نقل أصحاب المحال لمكان آخر.

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