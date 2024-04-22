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الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

رسميًا.. معتمد جمال مديرًا فنيًا للمقاولون خلفا لمحمد عودة

معتمد
معتمد
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يعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح تعيين الكابتن معتمد جمال مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على أن يتسلم مهمته بداية من اليوم. 
وعقد المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس الإدارة جلسة مع الكابتن معتمد جمال تم فيها الاتفاق على كل التفاصيل مؤكدين ثقة مجلس الإدارة في قدرة الكابتن معتمد جمال على تصحيح مسار الفريق. 
ويضم الجهاز الفني بقيادة الكابتن معتمد جمال، طلعت محرم مدربا عاما ومديرا للتعاقدات وحسن الشامي مدربا وطارق سليمان مدربا لحراسة المرمى والدكتور أيمن زين طبيبا للفريق. 
وأكد المهندس محمد عادل فتحي أن الكابتن معتمد جمال ليس غريبا على الفريق ويمتلك خبرات كبيرة ومجلس الإدارة يثق في قدرته على قيادة الفريق لتحقيق نتائج إيجابية. 
ويعقد الكابتن معتمد جمال عدد من الاجتماعات مع الجهاز المعاون واللاعبين بحضور المهندس محمد عادل فتحي لمناقشة عدد من الملفات.

طلعت محرم المهندس محسن صلاح معتمد جمال