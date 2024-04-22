إطلاق الصندوق الثالث للاستثمار في الذهب خلال مايو المقبل

أكد أندرو نايلور رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسات العامة بمجلس الذهب العالمي أن الفترة المقبلة ستشهد التعاون مع الحكومة المصرية لدمج سوق الذهب المصري في الاقتصاد العالمي.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده شركة ايفولف القابضة للاستثمار ومجلس الذهب العالمي تحت عنوان "الذهب كفئة اصولية واداة مالية" إلى أن التعاون يتضمن خلق منتجات ذهبية واستحداث أفكار جديدة بالإضافة إلى وضع معايير دولية للمستخدمين للمصنوعات الذهبية في مصر و تبادل الخبرات والتجارب الفنية الناجحة في الدول الأخرى،بالإضافة إلى مشاركة ممارسات المؤسسات الدولية.

وأضاف نستهدف التركيزعلى الرقمنة واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية وتشجيع المستثمرين على شراء الذهب افتراضيا من خلال الانترنت لإحداث تحول فعال في سوق الذهب المصرية وتدويلها لتحتل مكانة في سوق الذهب العالمي

وتابع هدف المجلس ضمان أن يتم إنتاج الذهب بشكل مسؤول بدء من المنجم إلى المصافي وحتى المستخدم النهائي من كل مراقبة ومتابعة كل العمليات بشكل دقيق

وردا على سؤال بشأن قيام المجلس يغلق مكتبه في القاهرة أوضح أنه يأتي في إطار الهيكلة التي قام بها المجلس والتحول من عمليات الإنتاج إلى الاستثمار منوها بأنه تم غلق عدة مكاتب في بعض الدول وليس في مصر.

وأضاف في ظل اهتمامنا بالسوق الإقليمي بشكل عام والسوق المصري بشكل خاص تم خلال العام الماضي فتح مكتب في دبي مؤكدا أنه مع تقدم العمليات واتساع وتيرة العمل لا نعلم ما قد يحدث في الغد.

وتابع نحن نؤكد التزامنا تجاه السوق المصري ونؤمن بأن السوق المصري لا يقل أهمية عن الأسواق الاقليمية الأخرى كالمملكة العربية السعودية

وفيما يتعلق بكيفية حصول المجلس على بيانات خاصة بحجم الذهب في مصر أكد أن المجلس يستند في بياناته ومعلوماته عن حجم الذهب في السوق المصري إلى عدة مصادر بالسوق كبيانات التصدير التى تعلن عنها الحكومة المصرية وكذلك بيانات مصلحة الضرائب بالإضافة إلى الحديث مع التجار والصناع والصاغة العاملين بالتجزئة لافتا إلى أنه يتم استخدام مناهج عملية دقيقة بشكل ربع سنوي للوصول إلى بيانات تقديرية لنسب البيع والتصنيع منوها بأنه خلال العام الماضي كان هناك ارتفاع كبير على حجم الطلب قابله نسب تصنيع صفر حيث لم يتم تصنيع ذهب خلال 2023.

من جانبه توقع سامح الترجمان الرئيس التنفيذي لايفولف للاستثمار الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إطلاق الصندوق الثالث للاستثمار في الذهب بالتعاون شركة البنك الأهلي للاستثمار واعتماد نشرة الاكتتاب خلال مايو المقبل.

وأضاف أن الصندوق الجديد سيضم سبائك ذهبية وأذون خزانة والحد الأدنى 100 وثيقة بسعر 10 جنيهات في الاكتتاب الأولي لافتا إلى أنه من خلال الشراكة مع شركة البنك الأهلي لادارة الأصول نسعى إلى جذب طائفة وفئات جديدة من المؤسسات و المستثمرين سواء داخل مصر أو العاملين بالخارج من خلال الاستفادة من توسعها الإقليمي.

ولفت الترجمان إلى أن الاستثمار في الذهب والمعادن النفسية يلبي احتياجات قاعدة كبيرة من المواطنين الراغبين في الاستثمار والادخار بطريقة شفافة وواضحة لافتا إلى أن صندوقي الاستثمار في الذهب "اي زد جولد الذى تم اطلاقه من قبل شركة أزيموت وصندوق بلتون ايفولف للاستثمار في الذهب حققا نجاحا فاق التوقعات بحجم 215 كيلو ذهب بقيمة بلغت 700 مليون جنيه.