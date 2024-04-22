القوات المسلحة تنظم مؤتمرا صحفيا لإعلان فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية

نظمت القوات المسلحة مؤتمراً صحفياً بحضور ممثلى وسائل الإعلام المحلية والعربية للإعلان عن فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية لقفز الحواجز والتقاط الأوتاد، التى تنظمها القوات المسلحة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة

خلال الفترة من ٢٤ حتى٢٧ من شهر أبريل الجارى بنادى الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية وبمشاركة 11 دولة عربية وهم ( مصر - ليبيا - قطر - الجزائر - الكويت - تونس - سوريا – العراق - السعودية – الأردن – الإمارات )، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين والشخصيات العامة والإعلاميين.

وألقى اللواء أ ح إيهاب لطفى نادى مدير المدرعات للقوات المسلحة كلمة أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم بما يضمن تحقيق النجاح التنظيمي للبطولة.

كما ألقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة كلمة أعرب خلالها عن تقديره لجهود القوات المسلحة فى تنظيم فعاليات البطولة، مشيراً إلى ما تمتلكه الدولة المصرية من بنية تحتية حديثة ومنشآت رياضية متطورة قادرة على استضافة كبرى المسابقات الرياضية بمستوياتها المختلفة .

كما ألقى الدكتور إسماعيل شاكر رئيس الاتحاد المصرى للفروسية كلمة رحب خلالها بالفرق المشاركة، متمنياً أن تكون البطولة فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز التقارب الرياضى بين كافة الفرسان المشاركين بالبطولة.

فيما ألقى العميد الركن دكتور يوسف دسمال الكوارى رئيس الاتحاد العربى للرياضات العسكرية كلمة أشاد خلالها بحسن ضيافة الدولة المصرية وتوفير كافة الإمكانيات التى تعزز من نجاح البطولة على غرار كبرى البطولات العالمية فى مجال رياضة الفروسية.

كما ألقى ممثل الشركة المصرية للاتصالات الراعى الرسمى للبطولة كلمة أعرب خلالها عن تقديره للتعاون المثمر بين كافة الجهات المعنية لتنظيم البطولة فى نسختها الأولى وظهورها بالمظهر المشرف.

وألقى المدير الفنى لفريق الفروسية المصرى كلمة أشار خلالها إلى حرص الفريق المصرى على الإعداد والتجهيز الجيد للبطولة وتحقيق نتائج متميزة لإسعاد الجماهير المصرية .

وأشار الشيخ محمد بن عيسي الفيروز رئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد الي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي علي استضافه الأحداث الرياضية الهامة في المنطقة.

وتوقع أن تخرج البطولة علي مستوي راق نظرا لما تتمتع به مدينة مصر للألعاب الأولمبية من إمكانيات عظيمة.

وخلال المؤتمر تم عرض فيلم تضمن التفاصيل الخاصة بالإعداد والتجهيز لفعاليات البطولة وفقاً للمعايير الدولية والإجراءت التنظيمية لمثل تلك المسابقات ، كذلك الجهود والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة للمساهمة فى ظهور البطولة بالشكل الذى يعبر عن مكانة الدولة المصرية وقدرتها على استضافة كبرى البطولات الرياضة على كافة المستويات.

وتأتى البطولة فى إطار جهود القوات المسلحة المصرية لتعزيز الروابط العسكرية والثقافية بين الدول العربية وتبادل الخبرات فى مختلف الرياضات بما يسهم فى توطيد أواصر العلاقات والتعاون بين الجيوش العربية ، كذلك حرص القوات المسلحة على تأصيل رياضة الفروسية داخل الملاعب المصرية لما أصبحت تتمتع به الدولة المصرية من كافة المقومات الإنشائية المتطورة والإهتمام البيطرى بالخيول المصرية طبقاً للمعايير والمواصفات العالمية بتلك الرياضة.

وفى ضوء اهتمام الدولة المصرية بتنمية مجالات رياضة الفروسية سيتم إقامة فعاليات البطولة بالتزامن مع تنظيم مصر لمنتدى الفروسية وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والمحليين لمناقشة قضايا تطوير رياضة الفروسية وتبادل الخبرات فى هذا المجال، فضلاً عن تزامن البطولة مع إقامة نهائى دورى الناشئين وبطولة الجمهورية للفروسية بالتعاون مع الاتحاد المصري للفروسية.

جدير بالذكر أن تاریخ ونشأة الخيالة العسكریة " نادى الفروسية للقوات المسلحة " يرجع إلى الحقبة التاريخية التي تولى خلالها محمد على باشا حكم مصر عام 1805 وإدراكه إلى أھمیة تحدیث الجیش وتجھیزه بأحدث التقنيات والمعدات الحربیة ومن بین أھم ھذه العتاد كانت الخیول والتى شكلت جزءاً أساسیاً من قوة الجیش المصرى.

وفي عام 1922 تأسست وحدات الخيالة في منطقة كوبري القبة بالقاھرة والتي كان قوامھا ٣ أورطة ومدرسة خیالة وفي عام 1967 تم نقل وحدات الخیالة إلى منطقة الماظة، وفى 4 دیسمبر 1968 أصدرت القیادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإلغاء وحدات الخیالة وإنشاء نادى الفروسیة للقوات المسلحة فى نفس المنطقة بالماظة، وتم إعادة تنظیم نادي الفروسیة للقوات المسلحة ليكون تابع لإدارة المدرعات وذلك استجابة للتعليمات التنظيمية الصادرة بتاریخ 7 یونیو 1967 بشأن إعادة تنظیم إدارة المدرعات ووحداتھا التابعة.

ويعتبر فرسان القوات المسلحة بمثابة النواة الأولي التي تم علي أساسھا إنشاء الاتحاد المصري للفروسیة عام 1942 حیث كانت ریاضة الفروسیة في ذلك الوقت مقتصرة فقط على الضباط فرسان القوات المسلحة، وقد تم إنشاء أول مجلس إدارة منتخب للاتحاد المصري للفروسیة بعد قیام الثورة مباشرة في 17 /10 /1952 وكان معظم أعضاؤه من ضباط وفرسان القوات المسلحة.

وقد شارك نادى الفروسية للقوات المسلحة على مدار تاريخه فى العديد من البطولات حصل خلالها على المراكز الأولى بمختلف المسابقات المحلية والإقليمية والدولية.