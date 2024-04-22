وزيرة التضامن تتفقد سوق الأحمدية الحضاري بمحافظة أسوان

تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان سوق الأحمدية الحضاري بمحافظة أسوان والذي يجري الانتهاء منه لنقل العمالة غير المنتظمة بالمناطق المجاورة له، حيث تم توفير كافة سبل التأمين والحماية المدنية داخل السوق الجديد.

ويضم سوق الأحمدية الحضاري 88 باكية ومقام على مساحة ألفي متر مربع، ويسعى لجمع العمالة غير المنتظمة المتواجدة في المنطقة بمكان واحد، في إطار عملية التنظيم التي تعمل عليها المحافظة.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، توفير حزمة من المزايا الاجتماعية والإقراض الميسر للعمالة غير المنتظمة، فضلا عن تأمين البضاعة الخاصة بالعمالة، وغيرها من المزايا والخدمات التي تعمل الوزارة لتوفيرها للعمالة غير المنتظمة.