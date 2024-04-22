عودة تشغيل بنك الدم بمستشفى كفر الشيخ العام

قال الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ، إنه تم عودة تشغيل بنك الدم االيوم ، بمستشفى كفر الشيخ العام بعد انقطاع دام سنوات طويلة، وذلك في إطار حرص وزارة الصحة بتحسين الخدمات الطبية للمواطنين ، بتعليمات من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

و أكد ، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ أن تحويل بنك دم مستشفى كفرالشيخ العام من بنك دم تخزينى لتخزين الدم فقط، إلى بنك دم تجميعى يتم من خلالة تجميع الدم من المتبرعين من شأنه التيسير على المواطنين خاصة فى حالة حدوث الحوادث ، حيث يزداد الاحتياج للدم و فى حالة مرضى الغسيل الكلوى وامراض الدم مثل انيميا البحر المتوسط وانيميا التكسرية وأيضا لمرضى الهيموفيليا فى توفير الدم ومشتقاته

وأوضح أنه ،تم اجراء أول عملية سحب للتبرع بالدم (ادماء ) من أحد المتبرعين ، بعد توقيع الكشف عليه وإجراء الفحوصات اللازمة للمتبرع، تحت اشراف د محمد ابو السعد وكيل المديرية ،ود سماح جاد مدير الطب العلاجى بالمديرية، ود غادة عاشور مدير ادارة بنوك الد،م و د حسين عبد الرازق مدير المستشفى.

وتوجه ، شقوير وكيل الوزارة ،بخالص الشكر لفريق الطب العلاجى ومعاونيه على سعيه الدؤوب ،لتحقيق أفضل النتائج والتطوير لمستشفيات محافظة كفر الشيخ

واشار إلي أن المتابعة الجيدة لسير العمل والسعى لتحقيق جودة الآداء للوصول لأعلى المؤشرات يساهم فى انجاح المنظومة الصحيه بالمحافظة.

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