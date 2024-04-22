ads
الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

عودة تشغيل بنك الدم بمستشفى كفر الشيخ العام

بعد انقطاع سنوات طويلة

بنك الدم بمستشفى
بنك الدم بمستشفى كفرالشيخ العام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور محمد شقوير  وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ،  إنه تم عودة  تشغيل بنك الدم االيوم  ، بمستشفى كفر الشيخ العام بعد انقطاع دام سنوات طويلة، وذلك في إطار حرص وزارة الصحة بتحسين الخدمات الطبية للمواطنين ، بتعليمات من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

و أكد ، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ  أن تحويل بنك دم مستشفى كفرالشيخ العام من بنك دم تخزينى لتخزين الدم فقط، إلى بنك دم تجميعى يتم من خلالة تجميع الدم من المتبرعين من شأنه التيسير على المواطنين خاصة فى حالة حدوث  الحوادث ، حيث يزداد الاحتياج للدم و فى حالة  مرضى الغسيل الكلوى  وامراض الدم مثل انيميا البحر المتوسط وانيميا التكسرية  وأيضا لمرضى الهيموفيليا فى توفير الدم ومشتقاته

وأوضح أنه ،تم اجراء أول عملية سحب للتبرع بالدم (ادماء ) من أحد المتبرعين ، بعد توقيع الكشف عليه وإجراء الفحوصات اللازمة للمتبرع،  تحت اشراف د محمد ابو السعد وكيل المديرية ،ود سماح جاد مدير الطب العلاجى بالمديرية، ود غادة عاشور مدير ادارة بنوك الد،م و د حسين عبد الرازق مدير المستشفى.

وتوجه ، شقوير وكيل الوزارة ،بخالص الشكر لفريق الطب العلاجى ومعاونيه على سعيه الدؤوب ،لتحقيق أفضل النتائج والتطوير  لمستشفيات محافظة كفر الشيخ

واشار إلي أن المتابعة الجيدة لسير العمل والسعى لتحقيق جودة الآداء للوصول لأعلى المؤشرات يساهم فى انجاح المنظومة الصحيه بالمحافظة.

FB_IMG_1713791984216
FB_IMG_1713791984216
FB_IMG_1713791974914
FB_IMG_1713791974914
FB_IMG_1713791967354
FB_IMG_1713791967354
الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان مستشفي كفرالشيخ العام محافظة كفر الشيخ وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ بنك الدم بمستشفى كفرالشيخ العام