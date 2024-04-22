ضبط 18 ألف قطعة آيس كريم غير صالحة للاستخدام بسوهاج

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج برئاسة الدكتور محمود مسلم مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية الاشتراك مع مكتب مراقبة الاغذية بإدارة سوهاج حملة مكبرة عقب ورود معلومات تفيد بوجود كميات كبيرة من الآيس كريم والمثلجات مجهولة المصدر و يتم تداولها بالاسواق

وعلى الفور تم تحرك فرق الضبط والتفتيش وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 18 ألف قطعة داخل 750 قطعة ويوجد إختلاف في البيانات المدونة علي القطع المضبوطة و المراصفات المكتوبة على العبوات الكرتونية التي تحوي المنتج فضلاً عن عدم وجود عنوان للمنتج وعدم وجود فترة صلاحية او تاريخ انتاج مما يعني عدم صلاحيته و أوضح فريق الحملة انه تم الضبط بأحد المصانع غير المرخصة و قبل طرحه للأسواق .

وتم سحب العينات اللازمة لعملية الضبط وتم ارسال المحضر للنيابة العامة لتأيد الضبط و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وقامت الحملة بالمرور على 8 منشأت غذائية اخرى واسفرت عن تحرير 9 محاضر جنح لعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمنشأت الغذائية

و7 محاضر عدم استيفاء الإشتراطات الصحية وإشتراطات النظافة العامة لاماكن تداول

كما تم سحب عدد 6 عينات تمثلت في عصائر ومياه غاذية ومثلجات وتم ارسالها للمعمل للتحليل لبيان مدى صلاحيتها للاستخدام الادمي من عدمه.

كما تم إعدام مايقرب من 15 كيلو عسل نحل غير مطابق للمواصفات وبه تغيير بالخواص الطبيعية.

وفي مركز أخميم قام فريق مراقبة الأغذية بادارة أخميم الصحية بقيادة ا.مصطفى محمود مراقب أول أغذية اخميم والسادة مفتشي الاغذية بادارة اخميم بإعدام مايقرب من 180 لتر من المياه الغاذية المنتهية الصلاحية والتي لا تصلح للاستخدام الادمي



ومن جانبه أكد الدكتور أحمد محروس وكيل الوزارة ان حملات فرق مراقبة الاغذية مستمرة على جميع منافذ تداول الاغذية وبيع المنتجات بجميع مراكز المحافظة لضمان وصول غذاء امن وصحي لجميع جمهور المستهلكين وان صحة المواطن خط احمر وان حصوله على غذاء آمن وصحي امر هام جدا.