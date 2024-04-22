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الإثنين 22 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الدفاع المدني بغزة: عثرنا على 3 مقابر جماعية بمستشفى ناصر

مستشفى ناصر
مستشفى ناصر
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أفاد الدفاع المدني في غزة اليوم الاثنين بالعثور على 3 مقابر جماعية داخل أسوار مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع المحاصر.

وانتشلت فرق الدفاع المدني جثامين 73 شهيدا من مقبرة جماعية بمستشفى ناصر، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للشهداء الذين عثر على جثامينهم حتى الآن بالمستشفى بعد انسحاب جيش الاحتلال منه إلى 283 شهيدا.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34151 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 77084 إصابة.

أشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 6 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 54 مواطنا واصابة 104 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ولفتت إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

مقابر جماعية خان يونس مجمع ناصر الطبي الاحتلال الإسرائيلي