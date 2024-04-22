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الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الإثنين

البورصة
البورصة
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تراجعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الأثنين، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 30.3 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الاجانب والعرب، ليسجل في الختام 1.904 تريليون جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30"  بنسبة 1.67%، ليغلق عند مستوى 28,144.22 نقطة، كما هبط مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 1.08%، ليغلق عند مستوى 6,544.86 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 1.31%، ليغلق عند مستوى 9,284.17 نقطة. 

كما تراجع مؤشر "EGX30 Capped"  بنسبة 2.01% ليغلق عند 34,321.68 نقطة وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 1.66%، ليغلق عند مستوى 12,058.61 نقطة، وانخفض أيضا مؤشر EGX SP بنسبة 1.69%، ليغلق عند مستوى 5,571.52 نقطة.

كما سيطر على تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 81.8 مليار جنيه، 82.7 الف جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 81.9 مليار جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 3 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 764 مليون سهم، من خلال 78.6 ألف صفقة منفذ.

البورصة ختام التعاملات