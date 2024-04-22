رئيس أشمون: استعدادات مكثفة لبدء تطبيق قانون التصالح الجديد

ترأس خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، إجتماع المجلس التنفيذي والذي عقد بمقر قاعة الاجتماعات والمؤتمرات بديوان عام مجلس مدينة أشمون بحضور رمضان محمدي نائب رئيس المدينة، وربيع الأشموني مدير إدارة المجالس، ورؤساء الوحدات المحلية القروية ومديري المصالح والإدارات الخدمية، وعدد من مديري الإدارات والأقسام بديوان عام مجلس مدينة أشمون وراعي كنيسة الأنبا تكلا بأشمون .

استهل النمر إجتماع المجلس التنفيذي اليوم بتقديم التهنئة لجميع أعضاء المجلس بذكري عيد تحرير سيناء ،وخلال الإجتماع تم مناقشة الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح الجديد والصادر برقم 187 لسنة 2023 وفقاً لتعليمات مجلس الوزراء ، وسبل التيسير على المواطنين بشأن إنهاء ملفات التصالح كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التى تقع على رأس أولويات الدولة .

وأكد النمر، أهمية الجاهزية الكاملة والإعداد الجيد والانتهاء من تحديث كافة البيانات الخاصة بملفات التصالح مع رفع درجة الإستعداد بالمراكز التكنولوجية بالمدينة والقرى لاستقبال طلبات المواطنين وتيسير الإجراءات بما يحقق الصالح العام، وخلال الإجتماع أيضاً تم التشديد علي تكثيف الحملات المشتركة مع الصحة والتموين والطب البيطري والبيئة لإحكام الرقابة علي الأسواق والمحلات وتحقيق الانضباط لحماية المستهلك من الاستغلال والتصدي لاحتكار السلع والقضاء على جشع التجار ومنع استغلال المواطنين وعدم المغالاة في الأسعار والتفاعل الفوري مع أي بلاغات والسيطرة علي الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين .

وخلال الإجتماع أيضاً وجه النمر بمواصلة الجهود لازالة كافة التعديات التي تتم ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة للموجه 22 لإزالة كافة أشكال التعديات المخالفة والتي تستمر عملها حتى 9 مايو القادم، كما تم استعراض ومتابعة سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية وما تقوم به من رصد لأي متغيرات بنائية تحدث أية كان نوعها من تعديات مخالفة وإزالتها في المهد ومنع عودتها مرة أخري وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين طبقا للقانون وتحقيقاً للصالح العام حفاظاً علي هيبه الدولة وسيادة القانون.

وفي نهاية الاجتماع وجه النمر نواب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات المحلية بإستمرار شن الحملات المكثفة لرفع كافة الاشغالات وكذا الإعلانات الغير مرخصة بكافة القرى، وشدد أيضاً علي ضرورة الإرتقاء بمنظومة النظافة ورفع تراكمات وتجمعات القمامة باستمرار والاهتمام بالنظافة العامة للشوارع والميادين، والعناية بالأشجار المثمرة والزينة التي تم زراعتها ضمن مبادرة 100 مليون شجرة، وكذا التواصل الدائم مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم والعمل علي حلها ميدانياً للارتقاء بمستوي الخدمات التي تقدم لأهالي مركز أشمون ،وتم فتح باب المناقشة أمام الحضور للرد على جميع التساؤلات وتم الرد عليها في الحال.