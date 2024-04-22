الكهرباء: استخدام أحدث السبل لتطبيق تكنولوجيا الاتصالات والتحول الرقمي

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقه المتجدده إن الوزارة تسعي دائما إلى التطوير واستخدام أحدث السبل لتطبيق تكنولوجيا الاتصالات وأمن المعلومات فى مجال التحول الرقمى لجميع أعمال المشروعات التي يقوم بها القطاع لرفع مستوي الأداء وتحسين جودة التغذية الكهربائية يإتي ذلك في إطار سعى الحكومة المصرية نحو بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا فى كافة مناحي الحياة الأمر الذي يتطلب تعزيز تنمية البنية التحتية وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأشار شاكر -في بيان صادر اليوم عن الوزارة- الى جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى التحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية والتى تمثل نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية فى الوقت الحالي والتى تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية

وفي ذات السياق أوضحت شنايدر اليكتريك احدي شركات الطاقه الكبري الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكم الآلي، أسماء الشركات المصرية الفائزة بجوائز تأثير الاستدامة لعام 2023 والتي تقام للعام الثاني على التوالي تأكيدًا على التزامها الراسخ لدعم التحول والتوسع في استخدام الكهرباء والحلول الرقمية وخلق عالم أكثر استدامة والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الابتكار لدى شركائها من الشركات والمؤسسات المصرية وتبني حلول الطاقة المتجددة.

قامت بوضع ستة التزامات طويلة الأجل لتحقيق الاستدامة والتي تشمل المناخ، الموارد، تعزيز الثقه المساواة دعم الأجيال والشراكة ويأتي العمل على خلق عالم ذو مناخ إيجابي باستخدام التكنولوجيا، على رأس تلك الالتزامات حيث تستهدف الشركة الوصول إلى صفر كربون عبر سلسلة القيمة بحلول عام 2050 وخفض الانبعاثات الكربونية لعملاء الشركة، بما يقدر بـ800 مليون طن في الفترة من 2021 حتى 2025 على مستوى العالم، حيث تحرص الشركة على دعم مفهوم الاستدامة من خلال كافة المشروعات التي تشارك بها في مختلف القطاعات، لذلك تعمل على تطوير حلولها لتواكب تطلعات عملائها وتحقيق أهدافها الإستراتيجية.

وصرح سيباستيان رييز رئيس شركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي قائلا: تلعب جوائز تأثير الاستدامة دورا جوهريا في رفع مستوى الوعي بأهمية الاستدامة وتشجيع الشركات على تبني ممارسات مستدامة في عملياتهم التشغيلية والخدمات المقدمة لعملائهم على حد سواء ومع حصول شركات مصرية على جوائز سواء على المستوى العالمي أو منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، نفخر بحرص عدد أكبر من الشركات على المشاركة في المسابقة في دورتها الثانية مما يؤكد على نمو الوعي بأهمية الاستدامة والمجهود الجماعي للتصدي لأزمة التغير المناخي وخفض الانبعاثات الكربونية. على مدار السنوات، كانت الاستدامة دائمًا عنصر أساسي في عملياتنا وثقافتنا المؤسسية، ليس على مستوى الشركة فقط، وإنما نؤمن بأهمية العمل الجماعي وتضافر الجهود مع عملاؤنا وشركاؤنا وموردينا من أجل العمل سويًا لتعزيز الاستدامة وخلق عالم ذو مناخ إيجابي إن فوز شركات مصرية على مستوى المنطقة والعالم، يعطي حافز كبير للمزيد من الشركات لاتباع نفس النهج

