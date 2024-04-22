نقابة معلمي بني سويف تكرم الأمهات المثاليات

الإثنين 22/أبريل/2024 - 04:20 م

كرمت نقابة المعلمين ببني سويف برئاسة مصطفي الديب نقيب معلمي المحافظة، 9 معلمات امهات مثاليات من جميع الإدارات التعليمية السبع، وذلك تحت رعاية خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب .

جاء ذلك بحضور هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم، أحمد ابوليله أمين عام النقابة،أنيس مشرف أمين صندوق النقابة،ونقباء المراكز .

ورحب مصطفى الديب نقيب المعلمين، بالمعلمات الفضليات فى بيت المعلم،نقابة المعلمين التى ستبقى مظلة تحمى وتصون حقوق المعلمين،وصاحبة الريادة فى تكريم أعضائها من المعلمات اللاتى أفنين عمرهن فى التربية والتعليم،وكن مثل الحصن العالى لحماية قيم الوطن وصون كرامته، قدمن عمرهن فى خدمة رسالة تربية الأجيال .

وقال نقيب المعلمين، إنه ينقل تحيات خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، لكل معلمة وأم زرعت الخير فى أبنائها وطلابها،وظلت تروى العقول والقلوب بالعلم والقيم، وحصدت أجيال ترفع راية وطننا خفاقة بين الأمم، مؤكداً انه لا يكفى أى تكريم ليوفيها حقها، وتكريمنا اليوم لها هو لفتة بسيطة تقديرا منا لدورهن العظيم، فى تربية الأجيال .

وأكد هاني عنتر مدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف في كلمته، أن كل الأمهات المصريات عظيمات بما يقدمن من تضحيات في حياتهن، قائلا: إن كان هناك من يستحق التكريم فهى الأم التى ضحت من أجل أبنائها وساهمت بكل معانى الحب والعطف والعطاء لبناء القيم والأخلاق الحميدة فكل التقدير إلى من حملت الأمانة وأدتها على أكمل وجه .

وخلال الاحتفالية قام نقيب المعلمين بتكريم المعلمات الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة بمنحهن دروع ومبالغ مالية ،متمنيا للجميع حياة أسرية مليئة بالاستقرار والسعادة، وهن:

- احلام سيد محمود مدرسة محمد متولي الشعراوي.

- سهير محمد فتحي مدرسة الشهيد حسن أحمد حسين.

- منال شعبان فهمي حسن.

- عواطف معوض محمود معلم خبير.

- سماح محمد ربيع مدرسة عطف افوه.

- فاتن محمد رضوان مدرسة الشناويه.

- عفاف عبد العظيم زيدان معلم أول أ.

- وفاء عبد المحسن فوزي معلم بالمعاش.

- منى جبريل إبراهيم محمد أخصائي مكتبات.