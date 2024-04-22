السعودية تستقبل معتمرين إيرانيين بعد 9 أعوام من فرض القيود

ذكرت وكالة أنباء إيرانية رسمية أن مجموعة من المعتمرين الإيرانيين، توجهوا إلى السعودية يوم الإثنين، وذلك بعد تحسن العلاقات بين طهران والرياض حيث تعتبر الدفعة الأولى من إيران منذ 9 سنوات.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية في ديسمبر الماضي بأن السعودية رفعت القيود التي كانت تفرضها على الإيرانيين لأداء العمرة، لكن تأجلت رحلات الطيران حتى الآن بسبب ما وصفته طهران بأنه "مشكلات فنية".

و توسطت الصين إلى التوصل لإتفاق في مارس 2023، يتضمن استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين إيران والسعودية، والتي كانت قد انقطعت عام 2016.