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الإثنين 22 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

نجاح طلاب جامعة المنوفية في تحرير 6656 مواطنا من الأمية بدورة يناير

الدكتور أحمد القاصد
الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية
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أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية أن طلاب جامعة المنوفية نجحت في تحرير 6656 مواطن ومواطنة من الأمية بدورة يناير  2024 من خلال الفصول التي تعاقدوا عليها بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار  ليصبح إجمالي عدد المواطنين الذين تم تحريرهم من الأمية من قبل طلاب جامعة المنوفية منذ عام 2014 وحتى الآن 79393 مواطن ومواطنة بمختلف قرى ومراكز محافظة المنوفية و خارج محافظة المنوفية.

و أضاف  الدكتور أحمد القاصد، أن جامعة المنوفية حصلت على المركز السادس على مستوى الجامعات المصرية بدورة يناير  2024 
كما  أشاد رئيس الجامعة بهذا الإنجاز الهام ومشاركة طلاب جامعة المنوفية فى المبادرة الرئاسية “مصر بلا أمية” ضمن أنشطة مبادرة حياة كريمة، وجهود الدولة المصرية فى ظل قيادتها السياسية لتحسين مستوى جميع الخدمات المقدمة للقرى الأكثر إحتياجاً، والتأكيد على محو الأمية لأنها تمثل قضية قومية يجب مواجهتها والقضاء عليها، وذلك في إطار المسئولية الاجتماعية والوطنية للجامعة تجاه الوطن.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لمركز تعليم الكبار بكلية التربية ولجميع الكليات المشاركة في المشروع القومى لمحو الأمية وتعليم الكبار.

ومن جانبه أوضح الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  أن الجامعة شاركت  بفاعلية في مبادرة قرى بلا أميه، بالإضافة إلى مشاركة الطلاب فى القوافل المتكاملة التى تنظمتها الجامعة لقرى المحافظة مشروعات محو أمية الأهالى .

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