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الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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"المركزية لفحص واعتماد التقاوى" تتابع العمل في حقول إنتاج المحاصيل الاستراتيجية

جانب من اعمال الادارة
جانب من اعمال الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى
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تقوم الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى بمتابعة العمل في حقول تقاوى المحاصيل الاستراتيجية  المتعاقد عليها لإنتاج تقاوي الإكثار للجهات الحكومية والشركات ومتابعة التقدير المبدئي لمحصول القمح  والحصاد لحقول إكثار تقاوي القمح علي كافة محافظات الجمهورية 
وذلك تنفيذا لتعليمات وتوجيهات السيد القصير - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمتابعة تقاوي المحاصيل الاستراتيجية وتكثيف الزيارات الميدانية والتواجد فى مواقع العمل.

وقال الدكتور أحمد عضام – رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى، أن عدة لجان على مستوى الجمهورية قامت بالمرور على حقول إنتاج تقاوي المحاصيل الاستراتيجية لتقاوى الإكثار للجهات الحكومية والشركات وذلك لعمل التقدير المبدئي لمحصول القمح والفول البلدى المتعاقد عليها لإنتاج تقاوي الإكثار وتقديم الدعم والتوصيات الفنية للفلاح وكذلك الاطمئنان على تقاوى اصناف القطن التى يتم تجهيزها لوجه بحري وكذلك تقاوى الأرز والذرة الشامية، ويتواصل العمل خلال الفترة القادمة على نفس الوتيرة لتحقيق الصالح العام.
وأضاف عضام، أن لجان المتابعة والمرور سوف تستمر على مستوى الجمهورية لمتابعة حقول الإكثار وانتاج تقاوي المحاصيل الاستراتيجية وإزالة أي معوقات أمام تعوق سير العمل وحلها فورا تنفيذا لتوجهيات وزير الزراعة في هذا الشأن

المحاصيل الاستراتيجية القمح