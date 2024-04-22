رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ السيسي بعيد تحرير سيناء

هنأ الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكري الثانية والاربعين لعيد تحرير سيناء.

وتقدم رئيس جامعة كفر الشيخ بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أسرة الجامعة، بأسمى آيات التهاني القلبية، وأصدق التمنيات لفخامة السيد الرئيس عبد التفاح السيسي رئيس الجمهورية بهذه المناسبة، التي ستظل دائما وأبدا فخرا لنا جميعا تُذكرنا بنصر أكتوبر المجيد، الذي قدّم فيه أبناء مصر البواسل أرواحهم ودماءهم فداءً للوطن، وضربوا أروع الأمثلة في البطولة والوطنية الصادقة من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن، والحفاظ على مقدراته.

وفي برقيته، أشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي بتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ببذل قصارى الجهود من جميع أجهزة الدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة في ربوع سيناء، داعياً المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة التاريخية على مصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والرخاء والأمن والأمان من أجل مواصلة مسيرة التنمية الشاملة في مختلف ربوع مصر في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما وجه رسالة تحية وتقدير لشهدائنا الأبرار الذين افتدوا تراب الوطن بأرواحهم الطاهرة وكل رجال قواتنا المسلحة والشرطة البواسل الذين يخوضون أنبل وأشرف المعارك لينعم الشعب المصري العظيم بالأمن والأمان.