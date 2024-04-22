الكشف على 180 مريضًا خلال قافلة طبية في الفيوم

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، بقيادة جبريل عبدالوهاب، في تنظيم قافلة طبية مجانية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 180 مريضًا بقرى السلام وبحرابو المير ونواره بمركز اطسا.

وتأتي هذه القافلة انطلاقًا من حرص واهتمام الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا من أبناء المحافظة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم، ورفع المعاناة عن كاهلهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وخلال القافلة، اجريت كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة مجانًا للمرضى، كما تم إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة، شملت عمليات إزالة المياه البيضاء والساداء، وجراحات الشبكية، وصولًا إلى زرع القرنية. كما تم إجراء عمليات القلب، وتوزيع الأجهزة التعويضية، وتقديم جميع الخدمات الطبية الأخرى لمن يحتاجها، وذلك كله مجانًا تمامًا.

وحددت المديرية الحالات المستفيدة من القافلة من خلال أبحاث ميدانية قامت بها، لضمان استهداف الحالات الأكثر استحقاقًا والأولى بالرعاية.

وتعكس هذه القافلة الطبية مدى اهتمام الدولة المصرية بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين، خاصةً من الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار تحقيق التكافل الاجتماعي ودعم أهداف التنمية المستدامة.