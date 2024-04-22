بولندا تهدد بنشر أسلحة نووية لردع روسيا.. والكرملين: نضمن أمننا

أكد الرئيس البولندي أندريه دودا، استعداد بلاده العضو في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، لنشر أسلحة نووية على أراضيها، لتعزيز وتأمين جبهة الحلف الشرقية في مواجهة نشر روسيا أسلحة جديدة في بيلاروس وجيب كالينينجراد.

وأوضح أنه إذا قرر حلفاؤنا نشر أسلحة نووية في إطار التشارك النووي على أراضينا بهدف تعزيز الجبهة الشرقية لحلف شمال الأطلسي، نحن مستعدون للقيام بذلك".

ورداً على تلك التصريحات، قال الكرملين الاثنين، إن روسيا ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان "أمنها" في حال نشرت وارسو أسلحة نووية على أراضيها.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن "العسكريين سيحللون الوضع بالتأكيد، وفي أي حال من الأحوال، سيتخذون كل الإجراءات المضادة المطلوبة لضمان أمننا".