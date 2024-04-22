مصر تتعاون مع 15 دولة إفريقية لتلبية الاحتياجات العاجلة من الكهرباء

يواصل مؤتمر والمنتدى رفيع المستوى لترابط قطاع الطاقة الأفريقي اعماله بمدينة شرم الشيخ لبحث افضل السبل لتامين امدادات الطاقة لملايين المواطنين بالقارة فى الوقت الذى يشهد فيه العالم تحولاً فى الطاقة نظراً للعديد من التغيرات العالمية والتي تتطلب تغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء،لوقف تغير المناخ وتلبية زيادة الطلب على الطاقة، والتقدم التكنولوجي،

استعرضت محاور ومناقشات المنتدى التجربة االمصرية الرائدة فى القارة لتلبية متطلبات اكثر من 99 % من المواطنيين ومشروعاتها فى طاقتى الشمس والرياح والهيدروجين الاخضر وما تستهدفه وزارة الكهرباء المصرية لفتح مجال أكبر أمام القطاع الخاص للتوسع في مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة، حيث ستساعد إمكانات الطاقة المتجددة الكبيرة والمشاريع الضخمة مصر في الحصول على برامج للتصنيع المحلي لمكونات طاقة الرياح والطاقة الشمسية خاصة اعتمادًا على توافر المواد الخام والعمالة الماهرة.

كما تم عرض مجالات التعاون المصرية مع اكثر من 15 دولة افريقية لتوفير جزء من احتياجات شعوبها الملحة للاستخدامات الطبية والعلاجية والتعليمية ومياه الشرب وكذلك اعداد وتدريب الكوادر البشرية ونقل الخبرات وما تقوم به مصر لعرض قضايا الطاقة فى افريقيا على المنتديات الدولية للحصول على التمويلات والقروض الميسرة لدول القارة ومن هذه المشروعات المصرية الرائدة لخدمة شعوب القارة اعادة تاهيل محطه توليد كهرباء ولايه رومبيك بجنوب السودان والتشغيل وحدتين بطاقه 1484 كيلو وات وتوفير مهمات ومعدات كهربائية بتكافة بلغت 84 مليون جنيه من منطلق الدور القومى المصرى الداعم للدول الصديقة والشقيقة ومساعدتها لتحقيق التنمية لشعوبها

اكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة على توجيهات القيادة السياسية باستتمرار دعم الربط مع شبكات كهرباء دول الجوار بما فى ذلك الاشقاء فى ليبيا والسودان لمساعدة مواطنيها على تجاوز الظروف الراهنة من منطلق الدور القومى والمحورى لمصر مؤكدا على تكثيف العمل لتوفير الطاقة الكهربائية المستدامة من كـافة المصادر لكافة المواطنين وفقاً للمعايير العالمية وبأسعار تنافسية والعمل على دعم محاور التنمية خاصة بسيناء والدلتا الجديدة وتوشكى والعوينات

قال المهندس جابر الدسوقى رئيس القابضة للكهرباء انه تم تركيب مهمات ومعدات كهربائية لدعم كهرباء الاشقاء بجنوب السودان شملت 176 برج جهد متوسط بطول 10 كيلو متر وشد موصلات وتركيب العازلات وجميع مشتملات بالاضافه الى تركيب 311 عمود جهد منخفض وموصلات وعازلات واعمال الطلاء ودهان الاعمده وتاهيل الاعمده الخرسانيه القائمه بعدد 900 عمود وتنفيذ اعمال الصيانه لمحولات التوزيع بقدرات مختلفه وتركيب محول شامل وسكاكين توزيع وصناديق توزيع جهد منخفض وتركيب كابلات جهد منخفض وكشافات ليد ودوائر الاناره ومفاتيح الاناره باستثمارات بلغت 84 مليون جنيه

