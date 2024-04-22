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الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

جامعة سوهاج تطلق قافلة طبية مجانية لقرية الجلاوية تصرف علاج مجاني لـ 600 مواطن

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بكلية الصيدلة جامعة سوهاج القافلة الطبية الأولى بقرية الجلاوية - مركز ساقلته، وذلك ضمن سلسلة القوافل الطبية التي تطلقها الجامعة، وذلك تنفيذاََ للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير ومساعدة القري الأولي بالرعاية.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن الجامعة تسخر كافة إمكانياتها البشرية والمادية إنطلاقًا من دورها المجتمعي والخدمي والتنموي ومسئولياتها تجاه المجتمع بمختلف فئاته، مؤكداً على مدي الحرص على استمرار تنظيم العديد من القوافل الطبية والبيطرية، وإطلاق حملات التوعية المختلفة في جميع أرجاء المحافظة بين الحين والأخر.

وأضاف الدكتور علام عبدالمنعم القائم باعمال عميد الكلية، أن القافلة شارك بها ٥٠ طالباً من طلاب الكلية، إضافة إلى٥ أطباء في عدد من التخصصات الطبية مثل الباطنة،الجهاز الهضمي، العظام والعيون، الأنف والأذن والحنجرة، الأطفال، الصحة العامة و الجراحة، شاملة العلاج بالمجان.

وأوضح الدكتور ممدوح فوزي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أنه تم خلال القافلة تم إطلاق حملة توعوية بالقرية عن خطورة الإفراط في استخدام المضادات الحيوية والأطعمة الدهنية، وعلاج ضربات الشمس.

وأشار الدكتور علاء غالب رئيس أسرة طلاب من أجل مصر، إلى أن القافلة قامت بإجراء الكشف الطبي الشامل وصرف العلاج بالمجان لعدد ٦٠٠ مواطن بالقرية، كما تم تحويل الحالات الحرجة التي تستدعي إلى تدخل طبي متقدم إلى المستشفى الجامعي، وذلك لسرعة إجراء العمليات الجراحية والفحوصات المتخصصة لها.

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