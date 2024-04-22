محافظ المنوفية يكرم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية السابق

كرم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه اليوم الإثنين فضيلة الشيخ الدكتور السعيد الصباغ رئيس الادارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية السابق تقديرا لجهوده خلال فتره عمله ، وذلك عقب صدور قرار بإنهاء ندبه من منطقة المنوفية الأزهرية وعودته للعمل رئيسا للإدارة المركزية لمنطقة بورسعيد الأزهرية .

وقدم المحافظ درع المحافظة تقديرا لجهوده مشيدا بدوره الهام خلال فترة عمله بالمنوفية في مجال الدعوة الإسلامية ونشر الفكر الوسطى المستنير .

كما هنأ المحافظ فضيلة الشيخ حسن محمد درويش رئيس الادارة المركزية لمنطقة المنوفية الجديد بتوليه مهام منصبه متمنيا له دوام الصحة والتوفيق ، مشيرا الي حرصه على التعاون الدائم والوثيق مع كافة الجهات بالمحافظة للنهوض بكافة القطاعات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

من جانبه أعرب فضيلة الشيخ السعيد عن بالغ سعادته بهذه اللفتة الطيبة مقدما الشكر لمحافظ المنوفية علي حسن تعاونه ودعمه الدائم للأزهر الشريف .