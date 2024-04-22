مجلس الدراسات العليا بجامعة القناة يستعرض تقريرا عن التصنيفات العالمية

تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وبرئاسة الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث استعرض مجلس الدراسات العليا والبحوث تقريرا عن وضع الجامعة في التصنيفات العالمية.

و أوضح التقرير التقدم الملحوظ الذي تشهده جامعة قناة السويس في التصنيفات العالمية المختلفة خلال السنوات الأخيرة،

كما يشير إلى زيادة نسبة النشر العلمي الذي تتمتع به الجامعة في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت أعداد الأبحاث المنشورة بشكل كبير.

وأكد التقرير تفوق جامعة القناة في مجال العلوم الطبية، والذي يشهد أعلى معدل نشر بين المجالات الأخرى.

و أشار التقرير إلى أن 77٪ من النشر العلمي لجامعة القناة داخل Q2 و تصل النسبة إلى 47٪ منها داخل Q1.

وتناول التقرير كذلك الحديث عن العديد من الجوانب الإيجابية والمؤشرات المرتفعة التي تشهدها الجامعة.

جاء ذلك خلال الجلسة رقم 427 لمجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة-والتي عقدت صباح اليوم الإثنين الموافق 22 إبريل وبحضور أعضاء المجلس من المتفرغين ووكلاء الدراسات العليا والبحوث بالكليات، ومديري عموم القطاع.

بدأ المجلس فعاليته بتقديم التهنئة إلى الدكتور جمال المصري لتعيينه وكيلا لكلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

كما قدم التهنئة لمدير عام المكتبات الجديد السيدة مروة محمد عبد العاطي.

كما تقدم بخالص العزاء لأسرة الدكتور عصام بدران عميد كلية الهندسة الأسبق، و الدكتور أشرف أبوالعلا بكلية الزراعة اللذين وافتهما المنية مؤخرا.

وتقدم المجلس بخالص العزاء للدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية و رئيس الجامعة السابق لوفاة المغفور لها والدته.

واستعرض بعدها المجلس جدول أعماله الذي تضمن.. مناقشة موضوعات الإدارة العامة للعلاقات الثقافية و العلمية، متضمنا موضوعات إدارة البعثات و الإجازات الدراسية، و المنح بالإضافة إلى موضوعات إدارة الإعارات و المهمات العلمية.

واستكمل المجلس مناقشاته حيث تناول موضوعات إدارة المؤتمرات و البرامج التنفيذية و الاتفاقيات.

وقد وافق المجلس على تأجيل عقد المؤتمر السنوي لكلية التجارة - مؤتمر الدراسات العليا والبحوث التطبيقية إلى يوم الإثنين الموافق 13 مايو بدلا من يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل، والذي يأتي تحت عنوان " آفاق وتحديات البحث العلمي في ظل التطورات المتلاحقة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي"

كما وافق المجلس على تأجيل عقد المؤتمر السنوي الثالث لكلية الهندسة - مؤتمر الدراسات العليا والبحوث التطبيقية، ليعقد يوم الإثنين القادم 29 ابريل بدلا من الإثنين 22 ابريل تحت عنوان " الواقع الهندسي بين الطموح و التطبيق "

و قد طالب الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وكلاء الكليات المختلفة سرعة الانتهاء من إعداد جداول الامتحانات، وتحديد موعد انعقاد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024.