محافظ كفر الشيخ يتابع تدريبات موظفي الديوان العام

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود مديرية التنظيم والإدارة، فى تنفيذ برنامج تدريبى مطور لموظفى الشئون المالية والحسابات من مختلف الإدارات الحكومية بالمحافظة، لتنمية مهاراتهم، فى مجال إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، وذلك بمركز التدريب الإدارى، بمديرية التنظيم والإدارة، والتي حاضر فيها المحاسب مختار طه، مدير عام الإدارة العامة للوحدات الحسابية بالمديرية المالية، وذلك تحت إشراف اللواء دكتور سامر سعيد، وكيل الوزارة_مدير مديرية التنظيم والإدارة بكفرالشيخ.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أهمية دور التدريب فى تطوير العمل الإدارى بالمحافظة، وتنمية مهارات العاملين بالإدارة المالية والحسابات على إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، وتحسين كفاءة العمل الإدارى والمالى، وتعزيز الشفافية فى عملية إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، وتحسين إدارة المال العام.

من جانبه قال مدير مديرية التنظيم والإدارة بكفرالشيخ، أنه تم تدريب ١٩ موظفًا على إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، وسيستمر البرنامج لمدة 4 أيام، ويتم فيها تناول جميع الإجراءات المالية والحسابية، التى تسهم فى المعالجات الحسابية والمحاسبة الحكومية، وميكنة إدارة المعلومات المالية الحكومية داخل الديوان العام والمديريات الخدمية والوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة.

IMG-20240422-WA0051

IMG-20240422-WA0040