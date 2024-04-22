رئيس وزراء بريطانيا: مستعدون لتنفيذ خطة إبعاد المهاجرين إلى رواندا

أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الاثنين، أن كل شيء بات «جاهزاً» لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، «مهما حدث»، ما إن يتبنَّ البرلمان مشروع القانون المثير للجدل في هذا الشأن.

وقال رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي يهدف إلى عرض الوسائل التي استخدمتها الحكومة لتنظيم عمليات طرد المهاجرين غير القانونيين هذه، إن الرحلات «ستقلع مهما حدث».

تأتي تصريحات سوناك قبل يوم حاسم في البرلمان الذي يمكن أن يتبنى خلاله مشروع القانون.

وخطة الترحيل تثير جدلاً على نطاق واسع وتواجه تحديات قضائية منذ أعلنها في العام 2022 رئيس الوزراء حينها بوريس جونسون.

ولجأ سوناك العام الماضي إلى تشريع طارئ بعدما قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا يخالف القانون الدولي.

ويرمي التشريع إلى إلزام القضاة باعتبار رواندا بلداً ثالثاً آمناً، ويعطي أيضا الوزراء البريطانيين صلاحيات تخطي بنود من قوانين حقوق الإنسان المحلية والدولية.