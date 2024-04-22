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الإثنين 22 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

مد أجل الحكم في طعن شيري هانم وابنتها بالاعتداء على القيم الأسرية

شيري هاني وابنتها
شيري هاني وابنتها زمردة
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قررت محكمة النقض مد أجل الحكم في الطعن المقدم من شيري هانم وزمردة لاتهامهم بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة لجلسة 10 يوليو

وكانت قد قضت محكمة مستأنف جنح  الاقتصادية، على المتهمة شريفة رفعت، وشهرتها "شيرى هانم"، وابنتها "زمردة" لكل منهما، بالحبس 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه في الاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة.

كانت النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمتيْنِ شريفة وشهرتها شيري هانم ونورا وشهرتها زمردة لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

مد أجل الحكم طعن شيري هانم القيم الأسرية