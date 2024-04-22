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الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

نقابة الصحفيين تقدم دورة «مهارات الديسك والكتابة الصحفية»

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أعلن مركز التدريب والبحوث بنقابة الصحفيين، اليوم الاثنين، تنظيم دورة تدريبية متقدمة لعدد محدود من الأشخاص بأسبقية الحجز  حول “مهارات الديسك والكتابة الصحفية.. تطبيقات عملية”، وتنفذ الدورة، وتجرى أعمالها على مدار 27 ساعة تدريب موزعة على 18 جلسة،  بواقع ثلاث جلسات فى اليوم، لستة أيام تدريبية، خلال أسبوعين. 
ويقوم بالتدريب الكاتب الصحفي محمد الدسوقي مدير تحرير بجريدة "الأهـرام"، مستشار رئيس تحرير "الأهرام" لشئون الديسك المركزى.  

ومن المقرر أن يتم التسجيل بالدور السابع فى النقابة أو إلكترونيًا خلال الرابط التالى:
https://forms.gle/No1j73S4DpmT1UTS6  
https://www.7daystech.com/ejstc            وللاستعلام  تليفونيًا 01099221510
 

بنقابة الصحفيين تنظيم دورة تدريبية متقدمة مهارات الديسك