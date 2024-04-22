نقابة الصحفيين تقدم دورة «مهارات الديسك والكتابة الصحفية»

أعلن مركز التدريب والبحوث بنقابة الصحفيين، اليوم الاثنين، تنظيم دورة تدريبية متقدمة لعدد محدود من الأشخاص بأسبقية الحجز حول “مهارات الديسك والكتابة الصحفية.. تطبيقات عملية”، وتنفذ الدورة، وتجرى أعمالها على مدار 27 ساعة تدريب موزعة على 18 جلسة، بواقع ثلاث جلسات فى اليوم، لستة أيام تدريبية، خلال أسبوعين.

ويقوم بالتدريب الكاتب الصحفي محمد الدسوقي مدير تحرير بجريدة "الأهـرام"، مستشار رئيس تحرير "الأهرام" لشئون الديسك المركزى.

ومن المقرر أن يتم التسجيل بالدور السابع فى النقابة أو إلكترونيًا خلال الرابط التالى:

https://forms.gle/No1j73S4DpmT1UTS6

https://www.7daystech.com/ejstc وللاستعلام تليفونيًا 01099221510

