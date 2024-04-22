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الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

"الصحفيين" تنظم دورة مهارات المونتاج المتكاملة فى الصحافة الإلكترونية والتليفزيونية

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أعلن مركز التدريب والبحوث بنقابة الصحفيين، اليوم الاثنين، تنظيم دورة تدريبية لعدد محدود من الأشخاص بأسبقية الحجز  والسداد حول “مهارات المونتاج المتكاملة فى الصحافة الإلكترونية والتليفزيونية”، وتنفذ الدورة وتجرى أعمالها على مدار 27 ساعة تدريب موزعة على 18 جلسة، بواقع ثلاث جلسات فى اليوم لستة أيام تدريبية.

ومن المقرر أن يقوم بالتدريب الكاتب الصحفى لؤي المصري خبير الصحافة المرئية .  

ومتاح تسجيل حجز الحضور بالدور السابع بمقر النقابة أو إلكترونيًا خلال الرابط التالى:
https://forms.gle/No1j73S4DpmT1UTS6  
https://www.7daystech.com/ejstc    

 وللاستعلام  تليفونيًا 01099221510
 

بنقابة الصحفيين تدريبية لعدد محدود المونتاج المتكاملة