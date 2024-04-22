"الصحفيين" تنظم دورة مهارات المونتاج المتكاملة فى الصحافة الإلكترونية والتليفزيونية

أعلن مركز التدريب والبحوث بنقابة الصحفيين، اليوم الاثنين، تنظيم دورة تدريبية لعدد محدود من الأشخاص بأسبقية الحجز والسداد حول “مهارات المونتاج المتكاملة فى الصحافة الإلكترونية والتليفزيونية”، وتنفذ الدورة وتجرى أعمالها على مدار 27 ساعة تدريب موزعة على 18 جلسة، بواقع ثلاث جلسات فى اليوم لستة أيام تدريبية.

ومن المقرر أن يقوم بالتدريب الكاتب الصحفى لؤي المصري خبير الصحافة المرئية .

ومتاح تسجيل حجز الحضور بالدور السابع بمقر النقابة أو إلكترونيًا خلال الرابط التالى:

https://forms.gle/No1j73S4DpmT1UTS6

https://www.7daystech.com/ejstc

وللاستعلام تليفونيًا 01099221510

