تراجع سعر الذهب بمصر 1.5% بانخفاض 50 جنيها للجرام

تراجعت أسعار الذهب مع بداية تداولات اليوم في ظل انخفاض في سعر أونصة الذهب العالمي إلى جانب تراجع في متوسط سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، بينما يستمر الترقب في الأسواق لما قد يطرأ من التغيرات في أسعار الذهب المحلي في ظل عمليات التصدير خاصة مع اقتراب مبادرة زيرو جمارك.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 3225 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3210 جنيه للجرام، يأتي هذا بعد أن انخفض سعر الذهب يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 3255 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3260 جنيه للجرام، ليصبح إجمالي الهبوط خلال 24 ساعة حوالي 50 جنيها للجرام

تراجع سعر الذهب اليوم مقارنة مع اغلاق جلسة الأمس وذلك في ظل انخفاض تخطى 1.5% في سعر أونصة الذهب العالمي، بالإضافة إلى تراجع متوسط سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية إلى 48.20 جنيه لكل دولار مما ساعد على تراجع سعر الذهب المحلي اليوم.

من جهة أخرى يبقى الترقب في أسواق الذهب قائم لمعرفة تغيرات الأسعار الممكن حدوثها خلال الفترة القادمة خاصة مع استمرار عمليات تصدير الذهب من قبل التجار في محاولة منهم لتعويض تراجع الطلب المحلي على الذهب خلال الفترة الحالية.

بينما نجد أن مبادرة زيرو جمارك المسئولة عن دخول الذهب بصحبة العائدين من الخارج بدون رسوم جمركية من المفترض لها أن تنتهي في 10 مايو القادم، وهو ما سيكون له تأثير كبير على حركة سعر الذهب المحلي.

تساهم المبادرة في زيادة المعروض من الذهب المحلي في ظل توقف عمليات استيراد الذهب، وبالتالي مع توقف المبادرة واستمرار عمليات التصدير الحالية للذهب قد نشهد عودة الأسعار إلى الارتفاع، وخاصة في حال عاد الطلب المحلي إلى التزايد حيث سنشهد تراجع في المعروض من الذهب وبالتالي ارتفاع في السعر.

هذا وقد وردت أخبار عن تلقي مصر 820 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، بينما هناك توقعات أن تحصل مصر على 400 مليون دولار لدعم ميزانيتها من قبل المملكة المتحدة على مدى عامين.

استمرار التدفقات الدولارية على مصر يعمل على استقرار أوضاع الأسواق بشكل كبير وهو ما انعكس بشكل واضح على سوق الذهب الذي يشهد استقرار كبير بعيداً عن المضاربات والتحركات السعرية الحادة.

لكن من الممكن أن يتأثر سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية من جراء تزايد الحصيلة الدولار، فقد نشهد تراجع في سعر الصرف وهو ما سيعمل على خفض السعر المحلي بالتبعية.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

تراجع سعر أونصة الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع وذلك في ظل تقلص التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، مما تسبب في ضعف الطلب على الذهب كملاذ آمن في مقابل تزايد الاستثمار في البدائل المالية مرتفعة المخاطرة.

افتتح سعر الذهب المحلي على تراجع خلال جلسة اليوم بسبب انخفاض سعر أونصة الذهب العالمي إلى جانب تراجع محدود في متوسط سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية الأمر الذي ساعد على انخفاض سعر الذهب المحلي.

انخفض سعر أونصة الذهب العالمي اليوم لتكسر المستوى 2365 دولار للأونصة وتسجل أدنى مستوى عند 2351 دولار، حيث يتداول السعر حالياً تحت المستوى المتحرك 50 لمدى زمني 4 ساعات وهو ما يزيد من الضغط السلبي على السعر.

من ناحية أخرى استمرار السعر في التراجع يدفع به إلى المستوى 2325 دولار للأونصة الذي يمثل المستوى التصحيحي 38.2% والذي في حالة كسره يتراجع السعر إلى مستويات 2300 دولار للأونصة.

السعر المحلي:

فشل سعر الذهب المحلي عيار 21 أن يستقر فوق المستوى 3250 جنيه للجرام ليتراجع السعر اليوم ويتداول تحت هذا المستوى ويستهدف حالياً المستوى 3200 جنيه للجرام في ظل تزايد العوامل التي تدفعه إلى التراجع.

بشكل عام من المتوقع بقاء سعر الذهب المحلي يتحرك داخل نطاق محدد بين 3200 و 3300 جنيه للجرام في انتظار حدوث تغيرات في سعر صرف الدولار في البنوك أو تغير سعر أونصة الذهب العالمي.