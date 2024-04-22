محافظ كفر الشيخ: إجراءات رادعة للسائقين المخالفين للتعريفة

تفقد، اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، مجمع المواقف بشرق مدينة كفر الشيخ، لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الموحدة لنقل الركاب، كما تفقد إدارة مجمع المواقف، وتابع سير العمل والإجراءات التي تقوم بها، مشددًا بتكثيف حملات الرقابة على المواقف وسيارات الأجرة، والسرفيس وسيارات التاكسي، ووضع استيكر على السيارات، وبمداخل ومخارج مواقف سيارات الأجرة بجميع المراكز والمدن.

كلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع وحدات إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف لمتابعة الإلتزام بالأجرة المقررة وخطوط السير لسيارات الأجرة بالمواقف وسيارات التاكسى والتوكتوك، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مشددًا بتكثيف الحملات الرقابية لمواجهة أى محاولة لاستغلال المواطنين والتواصل معهم ميدانيًا.

شدد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة إلزام سائقى سيارات الأجرة بوضع ملصق على زجاج السيارة بتعريفة الركوب وخط السير ووضع قائمة بالتعريفة بمداخل ومخارج مواقف سيارات الأجرة بجميع المراكز والمدن، موجهًا رؤساء المراكز والمدن، والجهات الأخرى المعنية بمتابعة مواقف سيارات الأجرة على مدار 24 ساعة والتواصل مع المواطنين ميدانيًا وعدم السماح باستغلالهم من قبل السائقين.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن الحكومة بكافة أجهزتها التنفيذية تقف جنبًا إلى جنب مع مواطنيها ضد أى استغلال من قبل السائقين، داعيًا المواطنين بالتمسك بحقهم بضرورة الإبلاغ عن أى مخالفات على الخط الساخن 114 أو الإتصال بغرفة العمليات وإدارة الأزمات على الرقم 0473220792، مشددًا بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أى مخالفات تستهدف التلاعب فى قيمة تعريفة الركوب أو محاولة إستغلال المواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور سامح العزب، مدير الإدارة العامة للمرور بكفرالشيخ، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

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