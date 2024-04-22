1022 عقد انخفاض في عقود شراء الذهب الآجلة للمتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية

كشف تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 16 ابريل الجاري ، انخفاض عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 1022 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، كما انخفضت عقود البيع بمقدار 526 عقد.

وأشار التقرير الفني لجولد بيليون اليوم، إلى أنه بينما في نفس الوقت ارتفع الطلب من قبل الشركات الكبيرة على عقود الشراء بمقدار 4590 عقد بالمقارنة مع التقرير السابق، كما ارتفع الطلب على عقود البيع بمقدار 2766 عقد.

التقرير يوضح أن الطلب على المضاربة في الذهب بدء في التراجع سواء في الشراء أو البيع، ولكن في المقابل الشركات الكبيرة تشهد عودة إلى الاستثمار في الذهب بسبب المخاوف المتعلقة بارتفاع مستوى الدين الحكومي للاقتصاديات الكبرى واستمرار تواجد السيولة النقدية الضخمة في الأسواق الأمر الذي يبقي التضخم قائم، وبالتالي تتجه إلى الذهب باعتباره ملاذ ضد التضخم.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

تراجع سعر أونصة الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع وذلك في ظل تقلص التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، مما تسبب في ضعف الطلب على الذهب كملاذ آمن في مقابل تزايد الاستثمار في البدائل المالية مرتفعة المخاطرة.

افتتح سعر الذهب المحلي على تراجع خلال جلسة اليوم بسبب انخفاض سعر أونصة الذهب العالمي إلى جانب تراجع محدود في متوسط سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية الأمر الذي ساعد على انخفاض سعر الذهب المحلي.

انخفض سعر أونصة الذهب العالمي اليوم لتكسر المستوى 2365 دولار للأونصة وتسجل أدنى مستوى عند 2351 دولار، حيث يتداول السعر حالياً تحت المستوى المتحرك 50 لمدى زمني 4 ساعات وهو ما يزيد من الضغط السلبي على السعر.

من ناحية أخرى استمرار السعر في التراجع يدفع به إلى المستوى 2325 دولار للأونصة الذي يمثل المستوى التصحيحي 38.2% والذي في حالة كسره يتراجع السعر إلى مستويات 2300 دولار للأونصة.