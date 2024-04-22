دورة بالصحفيين لاستخدام أدوات جوجل فى الصحافة للمبتدئين تقنيًا

أعلن مركز التدريب والبحوث بنقابة الصحفيين، تنظيم دورة تدريبية متقدمة لعدد محدود من الأشخاص بأسبقية الحجز والسداد حول “استخدام أدوات جوجل فى الصحافة للمبتدئين تقنيًا”، وتنفذ الدورة وتجرى أعمالها على مدار 27 ساعة تدريب موزعة على 12 جلسة بواقع ثلاث جلسات فى اليوم لأربعة أيام تدريبية.

من المقرر أن تقوم الصحفية شيرين عجمي مدربة إعلام رقمي وتسويق الكتروني، بالتدريب ومتاج تسجيل الحجز بالدور السابع فى النقابة أو إلكترونيًا خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/No1j73S4DpmT1UTS6

https://www.7daystech.com/ejstc

وللاستعلام تليفونيًا 01099221510

