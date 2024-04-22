توريد 9100 طن قمح بصوامع كفر الشيخ

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفرالشيخ، اليوم الإثنين، توريد 9100 طن قمح بجميع الشون والصوامع والمطاحن، التي تم تخصيصها لاستلام محصول القمح من التجار والموزعين من إجمالي 200 ألف طن قمح مستهدف توريدها علي مستوى الجمهورية.

وكان اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، قد أعلن جاهزية المحافظة لاستقبال موسم توريد القمح للعام 2024، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية التوريد على المزارعين، حيث تم معاينة مواقع الاستلام المختلفة للوقوف على مدى جاهزيتها وصلاحيتها لاستلام محصول القمح، حيث أصدر القرار رقم 546 بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، لمتابعة موسم التسويق ومتابعة أعمال اللجان الفرعية بكل مركز ومدينة، مكلفًا المحاسب عبد الفتاح جابر، وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ، بمتابعة استلام الأقماح بالمواقع المحددة وتسهيل توريد محصول القمح للعام 2024م.

أكد محافظ كفرالشيخ، أنه تم تجهيز 25 موقعًا لتجميع واستلام محصول القمح، تابعة للشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، وتم تأمين جميع المعدات اللازمة لعمليات التخزين والنقل، وتوفير سيارات نقل حديثة لنقل القمح إلى مراكز التجميع، وتشكيل لجان متابعة لضمان سير عملية التوريد بسلاسة وكفاءة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تعد من أهم المحافظات الزراعية الرائدة في مصر، حيث تتمتع بموقع جغرافي متميز وخصائص بيئية مناسبة لزراعة مختلف أنواع المحاصيل، حيث تتنوع فيها زراعة الأرز والقمح والقطن والذرة وفول الصويا وبنجر السكر والبطاطس والخضروات والفواكه، وغيرها من الحاصلات الزراعية، وتعد من أولى المحافظات إنتاجاً للأرز والقطن على مستوى الجمهورية، وتساهم بشكل كبير في جهود تحقيق الإكتفاء الذاتي من القمح.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي في كفر الشيخ، حيث يتم تنفيذ العديد من المشروعات لتنمية هذا القطاع، مثل مشروعات الري المطور والصرف ومشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية.

وثمن محافظ كفرالشيخ، جهود المزارعين في زراعة القمح وتوفير الأمن الغذائي المصرى، قائلًا نحن حريصون على توفير كافة التسهيلات للمزارعين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج، وندعو المزارعين إلى التوجه إلى مراكز التجميع المخصصة لتوريد محصولهم من القمح.

ومن جانبه، أوضح عادل الهابط، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر القرار الوزارى رقم 55 لسنة 2024 بشأن استلام القمح المحلى موسم حصاد 2024 وتنظيمه وتداوله والتعامل عليه، وقد جاء بالقرار المشار إليه تحديد سعر إستلام أردب القمح المحلى بقيمة 2000 جنيه لدرجة نظافة 23.5 قيراط، كما جاء بالقرار أيضًا أن تشكل لجان الاستلام بكل موقع من كل من (مديرية التموين - الهيئة القومية لسلامة الغذاء - مديرية الزراعة - الجهة المسوقة - جمعية القبانية - البورصة السلعية).

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