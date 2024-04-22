«رجال سلة الأهلي» يواجه بانجي سبور ببطولة BAL

يخوض الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم عندما يلتقي نظيره فريق بانجي سبور، بطل جمهورية إفريقيا الوسطى، في الجولة الثالثة لمنافسات بطولة إفريقيا للأندية BAL.

من المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم، ويسعى الفريق للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز ومواصلة عروضه المميزة في البطولة.

وخاض الفريق مرانا قويا أمس الأحد استعدادا للمباراة، حيث حرص الإسباني أوجستي بوش المدير الفني على عقد محاضرة للاعبين شرح خلالها العديد من الجوانب المتعلقة باللقاء.

وكان فريق رجال السلة قد حقق الفوز على فريق أويلرز الأوغندي بنتيجة 99-76، في الجولة الأولي، ثم حقق الفوز في المباراة الثانية أمام فريق أهلي بنغازي بنتيجة 98-86.

وتضم قائمة رجال سلة الأهلي في البطولة كلًّا من: عيسى ليونز، كريم حاتم، إيهاب أمين، أحمد مهيب، توني ميتشيل، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، برنس علي، مصطفى المكاوي «كيجو»، مروان سرحان، باتريك جاردنر، عمر طارق، سيف قيدار هنداوي.