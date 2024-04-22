أثناء حصوله على الدكتوراه الفخرية.. البابا تواضروس: التعليم هو أحد ركائز الحياة الأساسية

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تغمرني مشاعر السعادة وأنا أقف في هذا الصرح العظيم، أن أكون بينكم جميعا هنا في جامعة الدول العربية، بالأخص في هذه القاعة التاريخية ذات المكانة الكبرى، وكلي امتنان لهذه الدكتوراه الفخرية شكرا جزيلا .

وأضاف البابا تواضروس الثاني خلال الكلمة التي ألقاها اليوم ، أثناء تسلمه الدكتوراه الفخرية من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، كما أثمن حصولي عليها من الأكاديمية العربية، هذه الأكاديمية العريقة التي تمثل صرح علمي له رسالته الواضحة ورؤيته لتحقيق الريادة والتميز في خدمة العالم كله ، فالإسهامات التي قدمتها هذه الأكاديمية في الماضي توضح مدي المسؤولية تجاه المستقبل ايضا .

وأكد البابا تواضروس الثاني، أن التعليم هو أحد ركائز الحياة الأساسية، والتعليم الجامعي ليس مجرد التعرف علي ما توصلت اليه العلوم والمعرفة واستيعاب التقنيات اللازمة لجعل هذه العلوم والمعارف في خدمة المجتمع وحسب، وإنما هو صياغة جديدة للعقل العلمي والمعرفي في مجتمعنا علي أساس المنهجية العلمية، لإيجاد الحلول الملائمة لمختلف القضايا التي تعترضنا ، لننطلق نحو افاق أوسع وتطلعات مستقبلية مملوءة بالإنجازات المحلية والعالمية.

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