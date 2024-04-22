مسابقات وندوات تثقيفية.. تعليم القاهرة تحتفل بـ"اليوم العالمي للأرض"

تحتفل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

برعاية أيمن موسى مدير المديرية "باليوم العالمي للأرض"، والذي يهدف إلى نشر الوعي والاهتمام بالبيئة الطبيعية لكوكب الأرض.

ويركز يوم الأرض هذا العام على التهديد الذي يشكله البلاستيك على بيئتنا، مع دعوة لإنهاء جميع أنواع البلاستيك الذي يستخدم مرة واحدة وإيجاد بدائل لاستخدامه حتى يمكن التخلص التدريجي منه بسرعة.

وأشار "موسى" إلى أهمية دور المدرسة فى نشر الثقافة البيئية من خلال تعليم الطلبة أهمية الأشجار وكيفية زراعتها والتى تسهم بدورها في تحسين المناخ ؛ كذلك الحفاظ على المياه وترشيد إستهلاكها وإعادة تدوير المخلفات عن طريق عقد اللقاءات والندوات التوعوية والتثقيفية للطلبة وعمل مسابقات لتحفيز الطلاب على الإبداع والابتكار .

ويعتبر يوم الأرض العالمي هو إحتفال سنوي يحتفل به كل سكان كوكب الأرض ، ويوافق هذا اليوم ٢٢ أبريل من كل عام .

ويتم فيه تنظيم عدة إحتفالات إجتماعية وأسرية، كما يتم تنظيم العديد من المؤتمرات والندوات واللقاءات والأنشطةالمدرسية ،والكثير من الخدمات في كل بلاد العالم إحتفالاً بيوم الأرض .

ويوافق اليوم العالمي للأرض الإعتدال المناخي لفصل الربيع.