إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتي ميكروباص بالقليوبية

أصيب 9 أشخاص، اليوم الاثنين، إثر حادث تصادم سيارتي ميكروباص أمام منطقة كوبري عبدالعال في مدينة شبين القناطر، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج، واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص بمنطقة كوبري عبدالعال بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، ووقوع عدد من المصابين وتعطل حركة الطريق.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين من المعاينة الأولية وقوع الحادث بين سيارتي ميكروباص، وأسفر الحادث عن سقوط 9 مصابين وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.